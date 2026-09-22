Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Fabien Caballero quitte ses fonctions de directeur adjoint

Fabien Caballero quitte l’OGC Nice après un peu plus d’un an et demi comme directeur adjoint du centre de formation, chargé du recrutement des jeunes. Arrivé le 2 janvier 2025 en provenance de l’Olympique Lyonnais, il part dans le cadre d’une réorganisation du secteur sportif niçois.

Pourquoi Fabien Caballero quitte-t-il l’OGC Nice ?

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce mardi 22 septembre, l’OGC Nice annonce avoir mis fin, d’un commun accord, à sa collaboration avec Fabien Caballero.

Lire aussi : OGC Nice : Maurice Cohen fixe l’objectif du Gym pour la saison

À voir

AS Monaco : Zakaria touché, le duo avec Lamine Camara fragilisé ?

Le club explique cette décision par une réorganisation de son secteur sportif, qui concerne notamment le centre de formation et la cellule de recrutement. Le directeur adjoint quitte ainsi ses fonctions après 20 mois passés au sein de l’Académie niçoise.

Quel rôle Fabien Caballero avait-il à Nice ?

Arrivé au Gym le 2 janvier 2025, Caballero avait été nommé directeur adjoint du centre de formation, avec la responsabilité du recrutement des jeunes. Il travaillait notamment aux côtés de Julien Sablé, directeur du centre de formation. Durant son passage à l’OGC Nice, Fabien Caballero a participé à l’évolution de l’organisation de l’Académie. Il s’était notamment impliqué dans la mise en place de stages de détection et dans la signature de nouveaux partenariats. Son rôle portait également sur l’identification et le recrutement des jeunes joueurs susceptibles d’intégrer le centre de formation.

Avant son arrivée à Nice, le technicien de 42 ans avait construit l’essentiel de son parcours à l’Olympique Lyonnais. Recruteur à l’OL depuis 2018, il avait ensuite pris la responsabilité du recrutement de l’Académie avant de devenir manager général du centre de formation à partir de l’arrivée de Pierre Sage sur le banc de l’équipe première, en novembre 2023.

Que retenir du passage de Fabien Caballero à l’OGC Nice ?

L’OGC Nice souligne, dans son communiqué, l’investissement de Fabien Caballero durant son passage au club et lui souhaite une bonne continuation. Le responsable de la formation niçoise laisse derrière lui une période consacrée au développement de l’Académie et à son recrutement.

Son profil était également apprécié à Lyon, où son départ avait notamment été regretté par Johann Louvel, ancien entraîneur de la réserve niçoise. Caballero avait commencé sa carrière comme gardien de but avant de passer son brevet d’État et de travailler comme éducateur dans plusieurs clubs de la région parisienne. À Lyon, il était considéré comme un proche de Florian Maurice, directeur sportif de l’OL, avant de rejoindre Nice. Son parcours l’avait conduit de l’observation des joueurs vers des fonctions de coordination et de direction au sein des académies.

À voir

Stade Rennais : Ça sent mauvais pour Eliezer Mayenda à Rennes

Lire aussi : OGC Nice : Axel Witsel nommé capitaine après le retrait de Clauss

Lire aussi : OGC Nice : Pantaloni envoie un message fort après le LOSC

Selon les informations rapportées par Nice Matin sur les conditions de son départ, cette décision intervient aussi dans un contexte de restriction budgétaire. Son contrat, négocié lors de son arrivée depuis Lyon, aurait été jugé trop coûteux par la direction niçoise.

À voir

PSG : La Direction de l’Arbitrage désavoue l’OM après le Classique