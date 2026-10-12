RC Lens : Cahuzac obtient une dérogation face au Sporting

C’est un casse-tête résolu pour Yannick Cahuzac. Le nouvel entraîneur du RC Lens sera bel et bien sur le banc face au Sporting Portugal grâce à un arrangement conclu avec les formateurs du BEPF.

RC Lens : Cahuzac dispensé de Clairefontaine pour affronter le Sporting

Mardi soir, le stade Bollaert sera le théâtre d’un choc en Ligue des champions. Le RC Lens tentera de vaincre le Sporting Portugal dans le cadre la deuxième journée de phase de ligue. Cette rencontre européenne sera une première pour Yannick Cahuzac en tant que numéro un du banc lensois. Mais il a failli se heurter à un obstacle administratif. Son cursus de formation posait problème.

Yannick Cahuzac prépare en effet le brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Ce diplôme est obligatoire pour exercer sur la durée dans l’élite française. Une session à Clairefontaine était prévue du mardi au jeudi. Ce qui l’aurait contraint à manquer ce choc contre le Sporting ou à perturber sa préparation. La situation exigeait une solution rapide. Elle est venue des responsables de la formation.

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Ceux-ci ont accepté un aménagement hors norme. Yannick Cahuzac sera bien sur le banc du RC Les mardi soir. Il rejoindra ensuite Clairefontaine dès mercredi matin pour reprendre le fil de ses cours, indique L’Equipe. Le coach lensois ne bénéficie pas d’une dispense totale, seulement d’un report de quelques heures de sa présence sur place.

La formation BEPF fait preuve de souplesse

Jacky Bonnevay, l’un des formateurs, a défendu ce choix, car l’institution fait preuve d’une grande flexibilité. Il précise : « On laisse énormément de souplesse, la priorité absolue va à sa préparation de match. Il se connectera quand il en aura l’occasion, on lui fait confiance. On ne lui met pas de pression ». L’entraîneur du RC Lens se connectera à distance quand son emploi du temps le permettra, sans pression

Cet épisode met aussi en lumière le rôle du staff. Yannick Cahuzac s’appuie aussi sur Vincent Carlier, Bilal Hamdi et Éric Sikora, qui assurent le suivi quotidien du groupe. L’arrivée de Carlier a d’ailleurs étoffé l’encadrement technique. Le coach l’a résumé ainsi : c’est à lui et à sa formation de s’adapter. Le directeur général, Benjamin Parrot, a de son côté confirmé que les formateurs avaient veillé à lui laisser des conditions de travail correctes.

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Le remplaçant de Dino Toppmöller doit désormais trouver ses repères dans un calendrier dense, partagé entre Ligue 1, Ligue des champions et obligations de formation. Plusieurs autres sessions restent au programme de la saison, et ce casse-tête d’organisation pourrait se représenter. Pour le moment, l’essentiel est préservé. Yannick Cahuzac sera présent pour une soirée européenne sur le banc des Sang et Or.