Mercato OGC Nice : Hatem Ben Arfa approché pour rejouer à 39 ans

Hatem Ben Arfa, sans club depuis son départ de Lille en 2022, a été approché par Jean-Pierre Rivère pour revenir à l’OGC Nice en janvier 2026. Le milieu offensif de 39 ans s’est montré intéressé par le projet, mais les conditions posées par Claude Puel ont finalement empêché son retour en Ligue 1.

Mercato OGC Nice : Pourquoi Jean-Pierre Rivère a-t-il pensé à Hatem Ben Arfa ?

D’après Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère a repris contact avec Hatem Ben Arfa quelques semaines après son retour à la présidence de l’OGC Nice, en décembre 2025. Le dirigeant niçois souhaitait alors renforcer une équipe plongée dans une période compliquée et a pensé à l’ancien meneur de jeu, avec lequel il avait déjà travaillé lors de la saison 2015-2016. Les deux hommes n’avaient d’ailleurs jamais véritablement coupé le contact depuis le départ du joueur.

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L’idée était aussi liée au parcours de Nice en Coupe de France. Rivère espérait pouvoir convaincre Ben Arfa de revenir pour participer à la fin de saison et accompagner les Aiglons dans leur quête d’une place en finale. Le président lui aurait proposé de retrouver progressivement la condition physique nécessaire à une reprise professionnelle, avant d’être utilisé comme joker sur les dernières rencontres.

Hatem Ben Arfa était-il réellement prêt à rejouer ?

La proposition n’aurait pas laissé Ben Arfa indifférent. À 39 ans, l’ancien international français n’avait plus disputé de match professionnel depuis la fin de son passage au LOSC en 2022, mais il n’avait jamais annoncé officiellement sa retraite. Depuis son départ de Lille, il s’était notamment consacré au padel, tout en conservant un lien avec le football.

Son précédent passage à Nice expliquait aussi l’intérêt de Rivère. Lors de la saison 2015-2016, Ben Arfa avait retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Claude Puel. Il avait inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 34 apparitions en Ligue 1, contribuant à la quatrième place du Gym et à sa qualification européenne. Toutes compétitions confondues, il avait terminé l’exercice avec 18 buts en 37 matchs.

La formule envisagée devait par ailleurs rester compatible avec la situation financière du club. Rivère aurait proposé une rémunération symbolique, l’objectif étant surtout de permettre au joueur de retrouver le groupe puis d’apporter son expérience sur des séquences limitées, de 20, 30 ou 40 minutes. Le pari reposait donc autant sur son expérience que sur sa capacité à retrouver un niveau physique acceptable.

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Pour Ben Arfa, l’opération aurait aussi représenté l’occasion de retrouver le club où il avait marqué les esprits. Son passage sur la Côte d’Azur reste le seul exercice au cours duquel il a dépassé la barre des 15 buts en championnat. Il avait ensuite rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2016, après avoir retrouvé l’équipe de France.

Pourquoi le retour de Hatem Ben Arfa ne s’est-il pas concrétisé ?

Le projet a finalement été freiné par les réserves exprimées en interne, notamment par Claude Puel, revenu sur le banc niçois en décembre. Selon Nice-Matin, l’entraîneur craignait que le retour de Ben Arfa suscite des attentes trop importantes chez les supporters alors que le joueur n’avait plus joué depuis près de quatre ans.

Puel aurait donc fixé des conditions précises avant de donner son accord. Ben Arfa devait soit travailler sa condition physique à Paris avant de rejoindre Nice, soit passer par l’équipe réserve afin de retrouver progressivement le rythme de la compétition. Une exigence qui ne correspondait pas au scénario imaginé par Rivère, qui souhaitait pouvoir compter rapidement sur son ancien joueur pour la fin de saison.

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Le président niçois aurait alors compris que l’opération ne pourrait pas aboutir. Ben Arfa aurait été tenté par l’idée, mais son retour au Gym est finalement resté au stade des discussions. Nice a malgré tout atteint la finale de la Coupe de France, avant de s’incliner face au RC Lens (3-1), le 22 mai 2026.