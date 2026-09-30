Accueil - OGC Nice - Histoire de l’OGC Nice : de 1904 au barrage de 2026, le récit du Gym

Mise à jour du 30 septembre 2026 : ajout de la saison 2025-2026, conclue par une finale de Coupe de France perdue et un barrage de maintien gagné.

L’histoire de l’OGC Nice commence le 9 juillet 1904 dans un club de gymnastique, pas sur un terrain de football. Cent vingt-deux ans plus tard, le Gym affiche quatre titres de champion de France et trois Coupes de France, mais aussi une faillite et plusieurs descentes, suivies de remontées qui ont fait la réputation du club niçois.

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Pourquoi l’OGC Nice s’appelle le Gym

Le Gymnaste Club de Nice voit le jour à La Pergola, avenue Carlone. On y pratique la gymnastique et l’athlétisme, en bleu et noir. Le rouge et noir arrive en 1919 avec une fusion : le site officiel de l’OGC Nice cite le Football Vélo Club de Nice, fondé en 1899, quand d’autres sources évoquent le Gallia Football Athletic Club. Sur le surnom, en revanche, personne ne se dispute. « Le Gym » vient de Gymnaste Club et a survécu à tous les changements de nom. Les Aiglons, l’autre surnom, renvoie à l’aigle de la ville repris sur l’écusson.

1933, la saison où Nice a perdu son statut pro

Invité au premier championnat professionnel en 1932, Nice finit 13e l’année suivante et se voit refuser le statut pro. Le club raconte lui-même que les commissaires de la Ligue avaient promis aux équipes du Nord de les dispenser des longs voyages vers le Sud. La licence est rendue en novembre. Trop tard pour jouer : la saison se résume à des matchs amicaux.

Les années 1950, l’âge d’or dans l’histoire de l’OGC Nice

Entre 1951 et 1959, Nice gagne quatre championnats et deux Coupes de France. Le premier titre tient du rattrapage. Dernier après six journées en 1951, le Gym termine devant Lille à la seule différence de buts, après un 4-0 contre le Stade Français lors de la dernière journée.

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En 1952, Numa Andoire mène l’équipe au doublé. Nice conserve son titre, une première en première division, et bat Bordeaux 5-3 en finale de Coupe de France à Colombes devant 61 485 spectateurs. La Coupe de France 1954 (2-1 contre l’OM), le titre de 1956 avec Luis Carniglia sur le banc et celui de 1959 sous Jean Luciano complètent la décennie. En 1959, les deux tiers de l’effectif sortaient du centre de formation.

Le match le plus raconté de cette époque reste une élimination. En quart de finale de la Coupe des clubs champions 1960, mené 0-2 par le Real Madrid d’Alfredo Di Stéfano, Nice renverse la rencontre et gagne 3-2 grâce à un triplé de Victor Nurenberg. Le Real passe au retour, 4-0.

De la faillite de 1991 à la Coupe de France 1997

Les décennies suivantes ressemblent à des montagnes russes. Descente en 1964, titre de deuxième division dès 1965. Nouvelle chute à la fin des années 1960, retour en 1970 avec un second titre de D2, puis un Trophée des champions gagné 2-0 contre Saint-Étienne. Le Gym est vice-champion en 1973 et en 1976, perd la finale de la Coupe de France 1978 contre le Nancy de Michel Platini (1-0), redescend en 1982 et remonte en 1985.

En 1990, il faut un barrage contre Strasbourg pour rester en première division. Battus 3-1 à l’aller, les Niçois gagnent 6-0 au Ray, dont quatre buts de Roby Langers. Le sursis dure un an. En 1991, la DNCG, créée depuis peu, rétrograde Nice, Bordeaux et Brest pour leurs comptes. Le club dépose le bilan, repart en D2 sous le nom d’OGC Nice-Côte d’Azur et ne revient qu’en 1994, champion de deuxième division.

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La saison 1996-1997 condense tout le reste. Le 10 mai 1997, au Parc des Princes, Nice bat Guingamp aux tirs au but (1-1 après prolongation) avec un Arjan Vermeulen décisif et remporte sa troisième Coupe de France. Quelques semaines plus tard, il est relégué. C’est à ce jour le dernier trophée majeur du club.

2002-2025 : l’OGC Nice s’installe en Ligue 1

Remonté pour la saison 2002-2003, le Gym n’est plus redescendu. Maurice Cohen le préside pendant la décennie, Jean-Pierre Rivère prend la suite en 2011. Le 1er septembre 2013, Nice joue son dernier match au stade du Ray, où il évoluait depuis 1927 (2-2 contre Montpellier, dernier but niçois signé Valentin Eysseric). Trois semaines plus tard, l’Allianz Riviera est inaugurée par un 4-0 contre Valenciennes.

Le consortium de Chien Lee rachète 80 % du club en juin 2016. Sous Lucien Favre, Nice finit troisième en 2016-2017, son meilleur classement depuis 1976. INEOS, le groupe de Jim Ratcliffe, devient propriétaire en 2019. Francesco Farioli (5e en 2024) puis Franck Haise (4e en 2025, avec 60 points) replacent le club en haut du tableau. La Ligue des champions ne dépasse pas l’été : en août 2025, Benfica élimine Nice au troisième tour préliminaire (0-2 à l’aller comme au retour).

2025-2026, une saison à l’image de l’histoire de l’OGC Nice

Franck Haise quitte le club le 29 décembre 2025, Claude Puel reprend l’équipe jusqu’à la fin de saison. Le 22 mai 2026, Nice perd la finale de la Coupe de France contre Lens au Stade de France (3-1), malgré l’égalisation de Djibril Coulibaly, 17 ans. Seizième de Ligue 1, le Gym doit ensuite passer par le barrage contre Saint-Étienne. Après le 0-0 de l’aller, il gagne 4-1 à huis clos à l’Allianz Riviera le 29 mai, avec un doublé d’Elye Wahi.

Nice entame donc en 2026-2027 sa 25e saison consécutive dans l’élite. Maurice Cohen est redevenu président le 17 juin 2026, jour de la nomination d’Olivier Pantaloni pour deux saisons. Le nouvel entraîneur connaît la maison : il a joué dans la réserve niçoise de 1985 à 1988 sans jamais disputer un match avec l’équipe première. Sa première victoire en championnat est arrivée à la cinquième journée, face à Lille (Nice-Lille, le Gym gagne enfin).

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Les records de l’histoire de l’OGC Nice

Le meilleur buteur du club s’appelle Joaquín Valle : 194 buts en 262 matchs entre 1937 et 1948, selon le décompte de l’OGC Nice. Certaines bases de données lui prêtent un total bien supérieur, calculé sur un périmètre plus large. Victor Nurenberg détient le record en première division avec 89 buts. Francis Isnard est le joueur le plus utilisé de l’histoire du Gym (467 matchs), devant Pancho Gonzalez (367). Parmi les joueurs récents, Dante a arrêté sa carrière en 2026 avec 329 matchs sous le maillot rouge et noir, un record depuis la remontée de 2002.

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Questions fréquentes sur l’histoire de l’OGC Nice

Quand l’OGC Nice a-t-il été fondé ?

Le 9 juillet 1904, sous le nom de Gymnaste Club de Nice. Le football n’y devient l’activité principale qu’après la Première Guerre mondiale.

Pourquoi appelle-t-on l’OGC Nice le Gym ?

Parce que le club est né Gymnaste Club de Nice. Le sigle OGC signifie Olympique Gymnaste Club.

Combien de titres de champion de France l’OGC Nice a-t-il remportés ?

Quatre, en 1951, 1952, 1956 et 1959. Le club a aussi gagné la Coupe de France en 1952, 1954 et 1997.

Dans quel stade joue l’OGC Nice ?

À l’Allianz Riviera depuis septembre 2013, après 86 ans au stade du Ray. Toute l’actualité du club est à suivre sur notre page OGC Nice.