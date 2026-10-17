OM : le légendaire Jean-Pierre Papin flingue Zarrak

Jean-Pierre Papin a attendu la fin de l’ère Longoria pour vider son sac. Dans un long entretien paru ce vendredi 16 octobre, l’ancien entraîneur de la réserve de l’OM accuse Ali Zarrak, ex-responsable de la Pro 2, de lui avoir fait vivre « du harcèlement moral pendant un an et demi ». Le Ballon d’Or 1991 vise aussi l’ancien président, qu’il dit avoir prévenu à de nombreuses reprises, sans effet.

Jean-Pierre Papin et Zarrak, le début de « la catastrophe »

Revenu au club en 2022 comme ambassadeur et conseiller de Pablo Longoria, Papin avait demandé à retrouver le terrain. Après le départ de Marcelino en septembre 2023, son statut de prestataire, et non de salarié, lui ferme la porte du banc professionnel. Il hérite de la réserve en National 3 deux mois plus tard. « J’allais souvent voir jouer la réserve, je ne comprenais pas leurs résultats », se souvient-il. Sa recette tient en une ligne : « On a fait des choses simples, courir, se rassurer en 4-4-2. » L’équipe sort de la zone rouge et finit deuxième derrière Istres, selon lui.

Tout bascule à la reprise. « Je repars une deuxième année et arrive une personne responsable de la Pro 2. C’est le début de la catastrophe », lâche-t-il. La personne en question, c’est Ali Zarrak, alors proche de Medhi Benatia. Papin lui reproche d’avoir pris la main sur ses choix : « Ce monsieur décide de tout. Qui doit jouer, ou pas, qui punir, ou pas. » Puis cette phrase, sans filtre : « Il ne comprend rien au football, mais il a ses prérogatives. »

Dès l’automne 2024, l’ancien buteur refusait publiquement qu’on choisisse ses « cinq remplaçants » à sa place.

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Pablo Longoria et une enquête stoppée net

L’ancien patron de l’OM n’est pas épargné. « J’ai alerté dix fois Pablo, il m’a promis dix fois de s’en occuper, rien n’a changé », affirme Papin, qui dit avoir senti Longoria « devenir différent » avec lui après un an. Un signalement aux ressources humaines a bien été fait en octobre 2024, et un cabinet extérieur a été mandaté. « Elle a été arrêtée, je n’ai jamais su pour quelle raison et sur ordre de qui », dit-il de cette enquête.

Ce qui le blesse le plus, ce sont les rumeurs qui ont accompagné sa fin d’aventure. On lui a reproché ses chiens dans le bus de l’équipe, son passage au jacuzzi et au sauna de la Commanderie. « Avoir joué autant d’années à l’OM et terminer sur des ragots alimentés par des mecs qui ne connaissent rien au football », regrette celui qui a porté le maillot olympien de 1986 à 1992, avec quatre titres de champion à la clé.

Il évoque aussi deux hommes cagoulés venus chez lui pour lui demander de quitter le club au plus vite. En 2024 déjà, il expliquait vivre avec « trois voitures de sécurité » devant son domicile. Rien, dans ses déclarations, ne relie directement ces menaces à une personne du club.

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Un témoignage qui tombe après le grand ménage

Papin a quitté la réserve en 2025. Depuis, le paysage a changé à Marseille : Stéphane Richard préside le club depuis le 2 juillet 2026, Benatia est parti et Ali Zarrak a été éloigné à Paris cet été, avec une mission tournée vers la détection dans le nord de la France.

Pour Papin, le mal est fait. Son retour devait boucler une histoire d’amour avec l’OM. « Ça n’a pas été du tout comme je l’imaginais », souffle-t-il, avant de conclure plus crûment que « ça gâche la fin ».