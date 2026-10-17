Accueil - Mercato OM - OM : Le forfait en Ligue Europa, une solution après 2 défaites ?

Bruno Genesio connait un début de mandat compliqué à l’Olympique de Marseille. Et les deux revers en Ligue Europa compliquent davantage la situation. Au point où l’idée d’une exclusion européenne revient sur la table.

OM : Genesio face aux conséquences d’un mercato sans recrue

Bruno Genesio n’imaginait sans doute pas affronter une telle tempête dès ses premières semaines à l’Olympique de Marseille. Son équipe pointe à une honteuse 13eme place de Ligue 1. Et elle n’a toujours pas obtenu le moindre point en Ligue Europa. Les Phocéens ont perdu jeudi soir face à l’Olympiakos (1-0). Avant cela, ils avaient reçu une claque à Besiktas (4-1) lors de la première journée.

Ce bilan inquiétant n’a pourtant rien de surprenant. Puisque le mercato de l’OM a été désastreux. Il a été marqué par le départ de plusieurs cadres. Mason Greenwood, Aubameyang ou encore Facundo Medina ont quitté le club, sans qu’aucun renfort ne vienne compenser ces pertes. Bruno Genesio doit donc composer avec un groupe très restreint.

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L’entraîneur de l’OM est déjà fragilisé en championnat et doit jongler avec les contraintes d’une C1 très exigeante. La direction phocéenne avait elle-même conscience de ces limites. Au point où avant le coup d’envoi de la campagne européenne, elle avait envisagé de renoncer officiellement à Ligue Europa auprès de l’UEFA.

Un forfait en Ligue Europa aurait été préférable ?

Cette option trop radicale a certes été écartée en interne. Mais aujourd’hui, ce scénario cauchemardesque resurgit comme un regret dans l’esprit de certains. Le Phocéen relance justement le débat après la défaite de l’OM face à l’Olympiakos. Le média rappelle que supporters, observateurs et dirigeants phocéens savaient tous les difficultés à venir.

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Ceux-ci s’interrogent à présent sur « l’intérêt de s’infliger une campagne européenne avec un effectif aussi restreint ». Ils doutent que l’équipe de Bruno Genesio puisse exister sur deux tableaux. Alors qu’elle peine déjà à trouver des repères en Championnat. Cette interrogation confirme le malaise autour de l’Olympique de Marseille.

Entre ambitions affichées et moyens disponibles, l’écart semble trop important pour être ignoré. Si bien que nombreux supporters évitent de se rendent au Vélodrome. Il est certes trop tard pour envisager un forfait. Mais les Marseillais doivent vite tenter de combler leur retard. Rien n’est encore perdu.

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