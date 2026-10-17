Accueil - Mercato OM - OM : Bruno Genesio clarifie le rôle de Himad Abdelli à Marseille

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l’OM se déplace dimanche sur la pelouse d’Angers SCO, à 15 heures. À la veille de cette rencontre, Bruno Genesio s’est exprimé sur le rôle de Himad Abdelli, son milieu de terrain algérien.

Himad Abdelli : « Il amène une bonne liaison entre la défense et l’attaque »

Avant d’affronter Angers SCO, Bruno Genesio a été interrogé sur Himad Abdelli, qui retrouvera son ancien club, demain après-midi en Ligue 1. Sans hésiter, l’entraîneur marseillais considère l’international algérien comme un joueur important. Arrivé en février dernier en provenance d’Angers, le joueur de 26 ans semble avoir retrouvé confiance sous les ordres de Bruno Genesio.

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Buteur sur penalty face à l’ES Troyes AC (0-2) dimanche dernier, le natif de Montivilliers a également disputé l’intégralité de la rencontre contre l’Olympiakos (0-1), jeudi en Ligue Europa. Interrogé sur les qualités de son joueur et sa capacité à enchaîner les rencontres, le successeur de Habib Beye s’est montré particulièrement élogieux. Genesio a notamment expliqué le rôle de Himad Abdelli au sein de son dispositif.

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« Himad Abdelli a le coffre pour enchaîner les matchs. Il fait partie des joueurs qui affichent le plus gros volume de jeu pendant les matchs. Il nous apporte une maîtrise technique intéressante et je trouve qu’il a beaucoup progressé aussi dans son jeu défensif. Il est capable de récupérer des ballons.

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Il en a récupéré quelques-uns jeudi, des ballons hauts grâce au pressing, nous permettant d’avoir des situations ou des occasions. Nous sommes satisfaits de son début de saison. Je trouve qu’il nous donne une bonne liaison entre la défense et l’attaque. C’est un joueur important dans notre dispositif », a déclaré Bruno Genesio devant les journalistes.

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Dix mois après son dernier match avec Angers SCO, Himad Abdelli va retrouver son ancien jardin de Raymond-Kopa, ce dimanche à 15 heures, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Au bout d’une année qui ne s’est pas tout à fait passée comme prévu, pour ses débuts dans le club de ses rêves.