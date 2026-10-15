Accueil - Mercato OM - OM : Le virage Nord du Vélodrome suspendu deux matchs ferme

Le virage Nord du stade Vélodrome sera fermé pour deux rencontres de Ligue 1 après les incidents survenus lors d’OM-PSG, avant la trêve internationale. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) sanctionne notamment l’usage d’engins pyrotechniques et des chants insultants attribués aux supporters marseillais.

OM : Une sanction qui prive le Vélodrome d’une partie de son âme

La décision est tombée ce mercredi soir et ne laisse guère de place à l’indulgence. Dans son communiqué officiel, la LFP justifie cette mesure par le « comportement des supporters de l’Olympique de Marseille », en évoquant « l’usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées » pendant la rencontre face au Paris Saint-Germain.

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Une nouvelle sanction qui frappe directement l’ambiance du Vélodrome, où les virages participent pleinement à l’identité populaire du club phocéen. Concrètement, les fumigènes allumés dans le virage Depé ainsi que les chants insultants visant les Parisiens ont pesé dans la décision de l’instance disciplinaire.

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La commission a prononcé deux matches de fermeture ferme, dont un qui correspond à la révocation d’un précédent sursis. Si les supporters marseillais savent transformer leur stade en véritable chaudron, les débordements finissent, eux, par coûter cher. Et cette fois, ce sont aussi les spectateurs privés de leur tribune qui en paieront le prix.

Le Havre et Toulouse face à un virage Nord désert

La sanction prendra concrètement effet lors des deux prochaines réceptions de l’OM en championnat. Le 25 octobre, les Marseillais accueilleront Le Havre sans leur virage Nord, avant de recevoir Toulouse le 1er novembre dans les mêmes conditions. Le déplacement à Angers, programmé auparavant, ne permet pas d’appliquer la fermeture dès la prochaine sortie des Olympiens.

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Pour les joueurs, cette absence pourrait peser sur l’atmosphère des rencontres à domicile. Les encouragements, les chants et les animations des tribunes font partie du décor habituel du Vélodrome. Leur disparition temporaire laissera un vide visible, même si les autres secteurs du stade resteront susceptibles de soutenir l’équipe.

Une récidive qui relance le débat sur les tribunes marseillaises

Cette décision rappelle que les sanctions disciplinaires peuvent dépasser les seuls auteurs des débordements. La révocation d’un sursis montre notamment que les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte disciplinaire antérieur. Pour l’OM, l’enjeu dépasse ainsi deux soirées de championnat.

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Il s’agit de préserver l’atmosphère exceptionnelle du Vélodrome tout en évitant que les comportements sanctionnés ne pénalisent durablement l’équipe et son public. Les supporters restent un atout majeur du club, mais leur ferveur doit pouvoir s’exprimer sans exposer les tribunes à de nouvelles fermetures. Car dans le football, faire trembler un stade est une force, le voir se vider sur décision disciplinaire est une tout autre histoire.