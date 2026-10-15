OM : McCourt place son bras droit à la tête du conseil de surveillance

Afficher l’index Masquer l’index
L’OM change de visage au sommet de sa direction. Joe Riley récupère désormais la présidence du conseil de surveillance, en remplacement de Jeff Ingram, parti à la retraite en août 2026. Cette décision de Frank McCourt renforce la présence d’un proche du propriétaire américain dans l’organisation du club phocéen.
OM : Frank McCourt recompose son cercle de confiance à Marseille
C’est un changement stratégique qui ne passe pas inaperçu à l’OM. Selon L’Équipe, Frank McCourt a choisi Joe Riley pour succéder à Jeff Ingram à la présidence du conseil de surveillance. Ce dernier occupait cette fonction depuis novembre 2024 avant de quitter ses responsabilités pour prendre sa retraite, en août dernier.
Lire aussi : OM : 3,34 M€ par but, le prix hallucinant d’Igor Paixao à Marseille
Cette nomination traduit la volonté du propriétaire américain de s’appuyer sur un collaborateur de confiance pour accompagner la gouvernance marseillaise. Financier proche de McCourt, Joe Riley ne débarque pas en terrain inconnu. Son arrivée intervient dans un contexte de réorganisation au sommet de l’OM, où les décisions prises dans les bureaux peuvent peser sur les ambitions affichées sur le terrain.
Joe Riley cumule les responsabilités dans l’empire McCourt
Le nouveau président du conseil de surveillance dispose déjà d’une position importante dans l’environnement professionnel de Frank McCourt. Joe Riley a également pris la présidence de McCourt Global durant l’été 2026. Cette double responsabilité renforce son influence auprès de l’homme d’affaires américain et rapproche davantage les structures dirigeantes liées à ses activités.À voirStade Rennais : Haise identifie le piège à éviter contre l’OFI Crète
Lire aussi : OM : Le discours de Genesio sème le doute sur la vente du club
Pour autant, les contours précis de sa mission à Marseille restent à clarifier. Aucun détail supplémentaire n’est communiqué sur d’éventuelles nouvelles orientations, sur les objectifs qui lui ont été fixés ou sur les changements opérationnels que cette nomination pourrait entraîner.
Une gouvernance stable en apparence, des enjeux bien réels
Le départ de Jeff Ingram ouvre une nouvelle séquence dans l’organisation institutionnelle de l’Olympique de Marseille. Toutefois, la transition ne s’accompagne pas d’un bouleversement général annoncé. Shéhérazade Semsar-de Boisséson conserve son poste de vice-présidente du conseil de surveillance, tandis qu’Olivier de Vilmorin reste également en fonction.
La continuité demeure donc assurée autour de Joe Riley. Cette évolution mérite attention, car la gouvernance constitue un élément important de la stratégie d’un club aux ambitions élevées. L’OM doit concilier ses objectifs sportifs avec ses impératifs économiques et organisationnels.
Lire la suite sur l’OM :
OM : Le virage Nord du Vélodrome suspendu deux matchs fermeÀ voirPSG : Ousmane Dembélé règle ses comptes après Manchester City
OM : Paixao s’excuse auprès de Genesio après le clash à Troyes
En plaçant un homme de confiance à ce poste, Frank McCourt renforce son dispositif de direction. Faudra désormais observer si cette nouvelle configuration se traduira par des décisions concrètes pour le club marseillais. À Marseille, les supporters attendent des résultats sur la pelouse ; la direction, elle, doit aussi démontrer sa solidité en coulisses.