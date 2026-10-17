Accueil - Mercato OM - OM : coups de pied arrêtés, une faille énorme avant Angers

Deux corners, une seconde balle qui traîne, un penalty à la 86e minute. Depuis août, les coups de pied arrêtés ont coûté quatre buts à l’OM en huit matchs, dont deux qui ont scellé une défaite. Dimanche à 15 h au stade Raymond-Kopa (Ligue 1+), pour Angers-OM, coups de pied arrêtés et duels aériens forment le premier chantier de Bruno Genesio.

OM : coups de pied arrêtés, le relevé match par match

L’équipe de Genesio a encaissé treize buts toutes compétitions confondues, pour deux victoires en huit matchs. Quatre de ces buts sont nés d’une balle arrêtée.

Le premier accroc date du 30 août à Monaco (2-0). À la 13e minute, le ballon reste dans la zone après un coup de pied arrêté, Aleksandr Golovin le récupère côté droit et centre au second poteau, où Paris Brunner s’élève plus haut que CJ Egan-Riley.

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Six jours plus tard, le Paris FC gagne 3-2 au Vélodrome. Le but de la victoire tombe sur penalty à la 86e, après une main d’Egan-Riley dans la surface. Sinayoko s’offre un triplé, Marseille perd un point qu’il tenait.

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À Istanbul, le 17 septembre, la soirée tourne à la correction face au Besiktas (4-1). Trois minutes après le 2-1, Orkun Kökçü dépose un corner sur la tête d’Amir Murillo, passé par l’OM. 59e minute, le match est plié.

Jeudi, enfin, l’Olympiakos a joué court un corner à gauche. Chiquinho a centré et Santiago Hezze a pris le meilleur sur Nayef Aguerd juste avant la pause. Seul but de la rencontre, alors que les Marseillais s’étaient créé neuf occasions nettes.

Genesio parle d’engagement, les images montrent des duels perdus

Après l’Olympiakos, l’entraîneur avait pointé « une faiblesse encore une fois sur coups de pied arrêtés qui nous coûte très très cher », avant d’ajouter : « Lorsque ça se reproduit, ça signifie qu’on a encore beaucoup de travail. » Samedi, en conférence, il a raconté le retour vidéo fait avec le groupe et tranché : « On manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. »

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Le relevé lui donne en partie raison. À Monaco comme jeudi, un défenseur central marseillais perd le duel aérien décisif. Egan-Riley apparaît sur deux des quatre buts, battu de la tête puis coupable de la main. Mais la défense de l’OM ne prend pas l’eau que sur balles arrêtées : neuf des treize buts encaissés par l’OM sont venus du jeu, dont trois au Besiktas. Réduire la crise aux corners arrangerait le staff, déjà bousculé. Le tableau d’ensemble est moins confortable.

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Angers-OM : coups de pied arrêtés, l’arme d’un voisin au classement

Le calendrier n’offre aucun répit. Angers, 12e avec 7 points, devance d’une longueur l’OM, 13e. L’équipe de Stéphane Gilli a pris cinq buts à Brest le week-end dernier et sera privée de Jordan Lefort, suspendu après son rouge. Elle garde son arme principale, les centres de Branco van den Boomen, et des transitions rapides qui ont fait mal à Auxerre (3-1).

Côté marseillais, Derek Cornelius reste absent (hanche), ce qui laisse la charnière à Aguerd et Egan-Riley, les deux hommes au cœur des derniers ratés. « Tout le monde est dispo, on va voir pour Hojbjerg », a précisé Genesio avant Angers, le milieu danois traînant une gêne à la cuisse.

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L’enjeu dépasse les trois points. Un nouveau but pris sur corner installerait l’idée d’un défaut de méthode, plus d’un accident, quelques jours avant le déplacement à Sturm Graz en Ligue Europa. Retrouvez toute l’actualité de l’OM sur Foot Sur 7.