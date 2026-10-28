Accueil - Mercato OM - OM-Le Havre : La FFF justifie les deux penaltys non sifflés

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La direction de l’arbitrage de la FFF a rendu son verdict ce mercredi 28 octobre 2026. Monsieur Clément Turpin n’a commis aucune erreur manifeste sur les mains de Tochukwu Nnadi et Neal Maupay, lors du choc OM-Havre (4-3).

OM : Une fin de match très tendue face au Havre

L’Olympique de Marseille croyait tenir une victoire tranquille ce dimanche soir avant de trembler. Les Marseillais se sont relâchés après une avance de quatre buts à l’heure de jeu. Ils sont vu Le Havre revenir à 4-3. Les Normands ont poussé jusqu’au bout du temps additionnel en vue d’égaliser, sans succès.

Dans ces dernières minutes, deux mains dans la surface de l’OM ont poussé Clément Turpin à consulter les images après l’appel du VAR. L’arbitre a finalement confirmé sa décision : aucun penalty pour les Normands. L’entraîneur Didier Digard était fou de rage suite à cette décision. Tandis que son homologue marseillais Bruno Genesio pouvait enfin souffler.

Des images trop floues pour Tochukwu Nnadi

Quelques jours après ce choc, la direction de l’arbitrage de la FFF a rendu ses conclusions. Sur l’action impliquant Tochukwu Nnadi, elle estime que l’analyse des images ne permet pas d’établir avec certitude un contact entre le ballon et le bras du milieu marseillais.

Faute de séquences suffisamment probantes, la décision de Turpin ne peut pas être qualifiée « d’erreur manifeste ». Ce critère est essentiel : le VAR ne corrige l’arbitre que si l’erreur est évidente. Le choix pris sur le terrain l’emporte sans preuve claire.

Un rebond accidentel pour Neal Maupay

Le cas de Neal Maupay, dans le temps additionnel, obéit à une autre logique. La FFF estime que le ballon rebondit accidentellement sur la main de l’attaquant marseillais après avoir été joué du pied. Son bras étant dans une position naturelle, il n’y pas de penalty.

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Cette lecture s’appuie sur les Lois du Jeu. « Il n’y a pas de main fautive lorsqu’un joueur touche d’abord le ballon de la tête ou du pied », et que celui-ci vient ensuite heurter sa propre main. Seule exception ? Quand le ballon finit directement au fond des filets, ou quand le joueur marque dans la foulée.

Ces explications de la FFF ne changeront rien au résultat. Le HAC perd trois points perdus malgré une remontée spectaculaire face à l’OM.