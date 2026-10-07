Accueil - Mercato OM - OM : Neal Maupay règle ses comptes avec Roberto De Zerbi

Neal Maupay n’a pas vraiment différent le traitement qu’il a subi sous l’ère Roberto De Zerbi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est revenu sur cette période difficile de sa carrière avec un discours incisif.

OM : Neal Maupay était écarté par Roberto De Zerbi

Même s’il officie actuellement à Tottenham, Roberto De Zerbi continue de faire parler de lui à l’Olympique de Marseille. Sa méthode n’a fait pas que des heureux dans le vestiaire phocéen. L’entraîneur italien est réputé pour son exigence maximale à l’entraînement, ses coups de gueule et sa discipline de fer. Il avait imposé un style qui a nourri bien des conversations à l’OM.

Neal Maupay en a d’ailleurs payé les frais. À son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’attaquant franco-argentin avait pris soin de saluer la grinta de son technicien. Rien ne laissait présager un tel changement brutal. Neal Maupay a cependant vite été écarté du onze de départ marseillais au profit d’Amine Gouiri.

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Neal Maupay est vite devenu indésirable sous l’ère De Zerbi, au point d’être envoyé dans le loft marseillais. Une épreuve difficile à digérer pour le principal concerné. Revenu d’un prêt mitigé au FC Séville, le buteur de 30 ans règle aujourd’hui ses comptes avec l’ancien coach marseillais.

Une réponse cinglante envoyée à son ancien coach

Alors que De Zerbi l’avait un jour décrit comme son « fils », Neal Maupay n’a pas cherché à arrondir les angles dans. Sa réponse à RMC Sport est cinglante. L’ancien Niçois affirme : « Moi, fils de De Zerbi ? Je ne traite pas mes enfants comme ça. Après, chacun a sa manière, ses méthodes d’éducation. Quand vous venez à l’entraînement, que vos affaires sont posées dans un Algeco au fond du centre, que vous êtes tout seul à faire des tours de terrain et que vous n’avez pas accès à votre vestiaire, vous en souffrez. »

Neal Maupay ne cache pas la souffrance qu’il a connue sous De Zerbie. Ces mots frappent d’autant plus que le joueur décrit une forme d’isolement, loin de l’image d’un coach paternaliste que l’Italien aime laisser entendre en public.

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Notons que plusieurs épisodes tendus ont émaillé la saison 2024-2025 de l’Olympique de Marseille. Le traitement infligé à l’époque à certains cadres du groupe, dont Chancel Mbemba, Pau Lopez ou encore Pol Lirola, alimentait la controverse autour de De Zerbi.

Il ne baisse jamais les bras

Neal Maupay est tout de même resté à l’Olympique de Marseille. Il travaille sans relâche pour se faire une place dans le onze marseillais. Et même si sa prestation décevante face au PSG (1-2) lui a valu de vives critiques, l’ancien Niçois s’accroche. Il ne lâche rien. Il est déterminé à rebondir.

🚨 Neal Maupay :



"Moi, fils de De Zerbi ? Je ne traite pas mes enfants comme ça.



Après, chacun a sa manière, ses méthodes d'éducation.



Quand vous venez à l'entraînement, que vos affaires sont posées dans un Algeco au fond du centre, que vous êtes tout seul à faire des tours de… pic.twitter.com/YFZFhHqlfS — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 7, 2026

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Neal Maupay déclare : « j’ai une force en moi, j’ai une confiance en moi pour ne jamais rien lâcher et toujours travailler. Je pense que ça me tire vers le haut, donc je vais continuer et même s’il y a des soirées qui sont plus difficiles que d’autres, j’essaie après coup de voir sur le long terme.».

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