Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos : Genesio défend Maupay et assume ses choix

Battu par l’Olympiakos (0-1) au Vélodrome, l’OM a concédé une deuxième défaite en deux journées de Ligue Europa. Après la rencontre, Bruno Genesio a justifié les absences d’Amine Gouiri et d’Amine Harit au coup d’envoi, tout en prenant la défense de Neal Maupay, critiqué pour sa prestation offensive.

OM-Olympiakos : Genesio face aux critiques après la désillusion marseillaise

La défaite de l’OM contre l’Olympiakos a laissé un goût amer aux supporters marseillais. Malgré des intentions intéressantes, les Olympiens ont manqué de réalisme avant d’être punis par Santiago Hezze juste avant la pause. En conférence de presse, Bruno Genesio a été interrogé sur ses choix tactiques et la gestion de plusieurs joueurs après ce revers européen.

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Le technicien a notamment dû expliquer pourquoi Amine Gouiri et Amine Harit n’avaient pas débuté cette rencontre. Deux absences qui ont suscité des interrogations, alors que Marseille cherchait des solutions pour dynamiser son animation offensive. Pour l’entraîneur, cette décision répondait avant tout à une nécessité physique, et non à une sanction sportive.

Gouiri et Harit préservés, la prudence avant tout

Bruno Genesio a rappelé que les deux joueurs sortaient d’une période de préparation limitée avant leur précédente apparition face à Troyes. Il ne souhaitait pas leur imposer un nouvel effort aussi rapproché, au risque de compromettre leur condition physique.

« Amine Gouiri avait fait deux entraînements avant de jouer contre Troyes. Il n’était pas question qu’il enchaîne une deuxième titularisation en trois jours. Amine Harit, on était dans le même cas », a expliqué l’entraineur de l’Olympique de Marseille.

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Cette gestion témoigne d’un arbitrage délicat entre les exigences du calendrier et les besoins immédiats de l’équipe. Toutefois, le résultat donne forcément une autre dimension à ces décisions. Sans victoire, chaque choix de composition est scruté, surtout lorsque l’attaque peine à concrétiser ses occasions.

Maupay soutenu malgré une soirée sans relief

Neal Maupay n’a pas réussi à débloquer la situation face aux Grecs. Mais Bruno Genesio refuse de réduire sa prestation à son manque d’efficacité devant le but. « Je vous trouve un peu sévère. Il a travaillé, a fait des appels, a créé des brèches », a défendu l’entraîneur, convaincu que son attaquant a contribué au jeu collectif.

Le technicien espérait également que les changements effectués en fin de rencontre permettraient de renverser la situation. « Je pensais qu’en fin de match, avec le banc, on pouvait inverser la tendance. Ce qui ne s’est pas produit », a-t-il reconnu.

Deux défaites européennes, déjà l’heure de réagir

Avec deux revers en deux journées de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille se retrouve sous pression. L’enjeu dépasse désormais les explications individuelles. Le club doit retrouver de l’efficacité et transformer ses intentions en résultats.

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La défense de Maupay et la gestion de Gouiri et Harit illustrent les choix assumés par Bruno Genesio. Reste à savoir si ces décisions porteront leurs fruits lors des prochaines échéances. À Marseille, la patience des supporters se nourrit rarement de bonnes intentions seules.