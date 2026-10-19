Accueil - Mercato OM - OM : La boutique de la Canebière pillée, le club condamne

La boutique officielle de l’OM sur la Canebière a subi d’importants dégâts matériels ce week-end. La direction marseillaise condamne fermement ces violences ayant entraîné sa fermeture.

Une boutique de l’OM visée en marge des manifestations

L’Olympique de Marseille s’est exprimé ce lundi matin au suite à un épisode déplorable. Sa boutique officielle située sur la Canebière a été prise pour cible en marge des manifestations du 17 octobre.

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Des individus ont pillé et saccage le magasin. Ce point de rencontre habituel des supporters en quête de maillots et d’accessoires a subi d’importants dégâts matériels. La réaction de l’OM est ferme

Un communiqué ferme et un message à l’équipementier

Le club présidé par Stéphane Richard dénonce avec la plus grande fermeté de tels agissements. L’Olympique de Marseille tient aussi à afficher sa solidarité envers Puma. L’équipementier exploite cette boutique et se retrouve directement touché par les événements.

L’Olympique de Marseille condamne fermement de tels « actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible . Le club exprime sa solidarité à son partenaire Puma qui exploite cette boutique ».

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L’OM a par ailleurs voulu remercier ceux qui ont réagi dans l’urgence. Le club salue le sang-froid et leur professionnalisme des salariés de la marque, les équipes du club et toutes les personnes mobilisées dès les premiers instants.

Incertitude sur la réouverture

Ces incidents ont contraint le magasin à fermer pour une durée indéterminée. Aucune date de réouverture n’a été communiquée à ce stade. Il faudra attendre sans doute l’évaluation des dégâts pour en savoir plus.

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Les autres boutiques officielles de l’OM continuent, en revanche, d’accueillir normalement leur clientèle. Notons que Marseille n’est pas un cas isolé. La boutique du LOSC a elle aussi été victime d’un pillage à Lille. Cela montre que ces violences ont touché plusieurs villes de France.

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