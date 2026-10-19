L’OM recadre Jean-Pierre Papin après sa sortie sur Zarrak

L’OM répond à Jean-Pierre Papin après ses accusations de harcèlement moral visant Ali Zarrak. Le club affirme que l’enquête interne est allée à son terme sans établir de faits caractérisant un harcèlement moral, contrairement à ce qu’avait avancé l’ancien Ballon d’Or.

OM : Une mise au point ferme pour rétablir les faits

Nouveau tour de piste dans la polémique Papin-Zarrak. Quelques jours après les déclarations de Jean-Pierre Papin, le club phocéen a tenu à apporter des clarifications. Dans les colonnes de L’Equipe, l’OM répond à son ancien entraîneur de la réserve, qui assurait que l’enquête n’avait jamais abouti. La direction corrige cette version et détaille la procédure interne comme ses conclusions.

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Le club met en avant le respect de ses obligations légales et le recours à un cabinet indépendant. « Ses conclusions n’ont pas permis d’établir de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral », répond le club auprès du quotidien sportif. Tout est là. Contrairement à ce que laissait entendre l’ancien Ballon d’Or, l’enquête n’aurait donc pas été abandonnée en route.

Papin maintient le récit d’une expérience douloureuse

Dans son entretien, Papin n’avait pas mâché ses mots sur Ali Zarrak, alors responsable de la Pro 2. Il décrivait une période pénible, où son autorité était, selon lui, sans cesse remise en cause. « Il sapait complètement mon autorité », avait-il confié, avant d’ajouter : « J’ai vécu du harcèlement moral pendant un an et demi. »

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Il contestait aussi le déroulement de l’enquête, qu’il jugeait inachevée. « Elle a été arrêtée, je n’ai jamais su pour quelle raison et sur ordre de qui », disait-il. Les précisions de l’OM disent exactement l’inverse. Rien n’autorise pourtant à penser qu’il ait déformé les faits de manière volontaire : il raconte ce qu’il a vécu et la façon dont il a perçu une situation de travail tendue.

Une enquête close, mais des tensions toujours visibles

L’OM assure que les conclusions ont été transmises aux personnes concernées et à l’auteur du signalement, avant la clôture du dossier. Le club veut ainsi lever publiquement les doutes sur son fonctionnement interne. Mais il ne dit rien des auditions menées, ni des éventuelles recommandations du cabinet indépendant.

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Attention à ne pas confondre les choses. Qu’aucun fait n’ait été retenu pour caractériser un harcèlement moral n’implique pas que les tensions évoquées soient imaginaires. D’après les conclusions rapportées par l’OM, l’enquête n’a simplement pas permis de retenir cette qualification.

Papin et Marseille, un dossier qui laisse des questions

Buteur emblématique de Marseille et Ballon d’Or 1991, Jean-Pierre Papin pèse lourd dans l’histoire du club. Son témoignage ne se réduit donc pas à un différend entre deux responsables. Il remet en lumière les difficultés relationnelles qu’il dit avoir connues au sein de l’organisation olympienne.

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La direction a livré sa version sur un point précis : l’enquête a bien été menée à son terme, sans conclure à un harcèlement moral. Papin répondra-t-il ? On verra. Pour l’instant, deux récits s’opposent, et aller plus loin supposerait des éléments que personne n’a rendus publics.