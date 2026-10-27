Accueil - Football - OM : Le sort de Faris Moumbagna scellé, départ en vue

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Bruno Genesio a pris sa décision. Faris Moumbagna ne fait plus partie de ses plans à l’OM. L’attaquant camerounais, écarté du groupe professionnel devrait quitter le club phocéen dès le mercato d’hiver.

OM : Bruno Genesio ferme la porte à Faris Moumbagna

Bruno Genesio a fait son choix en attaque. L’Équipe assure que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille continue de compter sur Neal Maupay comme doublure d’Amine Gouiri. Tandis que Faris Moumbagna ne ferait plus partie de ses plans pour la suite de la saison.

L’attaquant camerounais était déjà absent lors du voyage au Sturm Graz en Ligue Europa, puis face au Havre en championnat. Il est désormais considéré comme hors course. Puisque Faris Moumbagna a été rétrogradé en équipe réserve. Cette mise à l’écart semble irrévocable, du moins jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Les chiffres de Faris Moumbagna confirment le constat. Il n’a disputé que cinq rencontres de Ligue 1 pour seulement 54 minutes de jeu. Il a également été utilisé en Ligue Europa contre l’Olympiakos, sans parvenir à convaincre.

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Aucun but n’est venu récompenser ces courtes apparitions sous le maillot de l’OM cette saison. Plus révélateur encore, Faris Moumbagna avait jusque-là disputé plus de minutes avec la réserve en National 2 qu’avec l’équipe professionnelle.

Vers une porte de sortie cet hiver

Le Camerounais a été recruté en janvier 2024 pour 8 millions d’euros. L’ancien buteur de Bodø/Glimt n’a jamais vraiment trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Il a été freiné par une grave blessure au genou puis par un prêt peu concluant à Crémone.

🚨 FARIS MOUMBAGNA 🇨🇲 NE FAIT PLUS PARTIE DES PLANS DE L’OM !!! ❌



L’attaquant camerounais a été ÉCARTÉ du groupe par Bruno Genesio, qui ne compte plus sur lui pour la suite de la saison.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/A6MTktoJYG — Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2026

Faris Moumbagna pourrait être cédé dès le mois de janvier en dépit de son contrat expirant en juin 2024 avec l’OM. Son départ n’affaiblirait pas un effectif où il ne compte plus. D’après But! Football Club, un nouveau prêt ou une vente à prix réduit seraient envisagés.

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