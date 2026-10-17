Accueil - Mercato OM - OM : Ali Zarrak répond à Papin par un message très énigmatique

Ali Zarrak a réagi sur X aux accusations formulées par Jean-Pierre Papin contre lui dans un entretien accordé à L’Équipe. Le responsable du recrutement de l’OM en Île-de-France a publié une citation sur la vérité et le mensonge, sans nommer directement l’ancien Ballon d’Or ni répondre explicitement aux faits de harcèlement moral dénoncés par celui-ci.

OM : La sortie de Zarrak qui relance les hostilités à Marseille

Le silence n’aura pas duré bien longtemps. Après les déclarations particulièrement sévères de Jean-Pierre Papin sur les circonstances de son départ de l’Olympique de Marseille, Ali Zarrak a choisi de prendre la parole à sa manière. Comme le rapporte L’Équipe dans son entretien avec l’ancien attaquant, le conflit entre les deux hommes trouve ses racines dans une période de fortes tensions au sein du club phocéen.

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Sur son compte X, Ali Zarrak a publié une phrase lourde de sous-entendus : « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. » Une formule qui ressemble à une réponse aux accusations de Papin, même si le dirigeant marseillais ne cite personne et ne précise pas les circonstances auxquelles il fait référence.

Les charges de Papin contre son ancien collaborateur

Dans son entretien avec L’Équipe, Jean-Pierre Papin est revenu sur son départ de l’OM en mai 2025, alors qu’il dirigeait l’équipe réserve. L’ancien international français, Ballon d’Or 1991, présente Ali Zarrak comme l’un des principaux responsables de cette rupture.

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Il affirme notamment avoir subi un « harcèlement moral » pendant environ un an et demi au sein du club marseillais. Ses accusations portent également sur l’influence que son ancien collaborateur aurait exercée dans le fonctionnement de la réserve. « Ce monsieur décide de tout. Qui doit jouer, ou pas, qui punir, ou pas », affirme Papin dans les colonnes du quotidien sportif.

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Il assure aussi avoir alerté à plusieurs reprises Pablo Longoria, alors président de l’OM, sans constater de changement. Selon lui, cette situation aurait progressivement affaibli son autorité auprès de ses joueurs.

Une enquête évoquée, mais des réponses toujours attendues

En plus de son conflit avec Ali Zarrak, Jean-Pierre Papin évoque une période particulièrement éprouvante. Il affirme qu’une enquête menée par un cabinet extérieur aurait été engagée, sans aboutir, selon lui, à une résolution de la situation. Il raconte également un épisode impliquant deux motards casqués qui se seraient présentés devant son domicile, dans un contexte de tensions. L’ancien attaquant explique que cet événement a contribué à sa décision de quitter Marseille.

Marseille face aux répercussions d’un conflit persistant

Ce nouvel épisode remet en lumière les tensions qui ont entouré le départ de Jean-Pierre Papin. Nommé à la tête de la réserve en 2023, l’ancien buteur avait conduit son équipe à la troisième puis à la quatrième place de son groupe de National 3. Son aventure marseillaise s’est finalement achevée en 2025, sur fond de désaccords internes.

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Ali Zarrak, de son côté, occupe désormais des fonctions liées au recrutement de l’OM en Île-de-France. Sa publication ne signifie pas nécessairement qu’une réponse détaillée suivra, mais elle nourrit déjà les interrogations autour de cette affaire. Reste à savoir si les deux hommes choisiront de préciser publiquement leurs positions ou si cette passe d’armes se poursuivra par messages interposés.