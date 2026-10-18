Accueil - Mercato OM - OM : Le chantier colossal qui attend le nouveau directeur marque

L’OM confie à Jeremy Nguyen Costa la direction de sa marque et de ses médias, après une promotion interne annoncée sur les réseaux sociaux. Présent au club depuis mai 2018, le dirigeant voit ses responsabilités s’élargir avec un objectif central : renforcer l’identité de l’OM et développer son rayonnement international.

Jeremy Nguyen Costa à l’OM : De la production à la stratégie, un parcours construit dans l’ombre

Cette nomination ouvre un nouveau chapitre de la carrière marseillaise de Jeremy Nguyen Costa. L’intéressé a lui-même annoncé sur LinkedIn sa promotion au poste de directeur de marque et des médias de l’Olympique de Marseille. Arrivé en mai 2018, il a gravi les échelons un à un au sein du club phocéen, jusqu’à ce poste stratégique.

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À Marseille, il a d’abord été responsable de production jusqu’en novembre 2019, puis a dirigé la production jusqu’en novembre 2022, avant de prendre les commandes des médias et de la création. Il a ainsi travaillé sur les contenus audiovisuels et supervisé des équipes de cadreurs, de monteurs, de photographes et de graphistes. Il connaît la maison marseillaise de l’intérieur, ce qui sera un atout pour la suite.

L’identité marseillaise à la conquête de nouveaux horizons

Dans ses nouvelles fonctions de Brand & Medias Director, Jeremy Nguyen Costa devra piloter la stratégie de marque de l’Olympique de Marseille et contribuer à son développement à l’international. Il aura aussi la charge de faire croître les médias du club et de les monétiser, de la production jusqu’à la distribution des contenus. La direction créative de l’expérience de marque fait également partie de ses missions.

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Cette promotion tombe à un moment où l’image d’un club déborde largement du terrain. Pour Marseille, il s’agit de convertir sa notoriété et la ferveur de ses supporters en une présence médiatique plus forte. Rien n’a toutefois filtré sur d’éventuels changements d’organisation, des objectifs chiffrés ou un calendrier de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie.

Un profil créatif forgé avant même l’aventure olympienne

Diplômé d’ArtFX en 2013, Jeremy Nguyen Costa a débuté comme artiste en effets visuels chez Royal Post, à Paris. Il a ensuite fondé Vigilant FX, une société de postproduction marseillaise active entre 2015 et 2018, qui a notamment travaillé sur des clips de Soprano, Kaaris, GIMS et JuL.

Il a aussi exercé comme réalisateur indépendant entre 2014 et 2021. Ce parcours qui mêle technique audiovisuelle, création et management éclaire la logique de cette promotion interne. En lui confiant la marque et les médias, le club phocéen parie sur un profil qui en connaît les rouages et les codes de la production de contenus.

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Reste à transformer cette expérience en résultats concrets, car la bataille de l’attention se joue autant sur les écrans que dans les stades. À Marseille, la prochaine étape ne se joue donc pas qu’avec le ballon. Elle passe aussi par la façon de raconter le club au monde entier.