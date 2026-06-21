OM : Stéphane Richard reçoit un ultimatum inattendu

‎L’OM et Stéphane Richard entament une nouvelle ère sous une pression déjà considérable. Alors que le club sort d’une saison décevante, une déclaration du maire de Marseille est venue rappeler que le temps de la patience semble déjà révolu dans la cité phocéenne.

‎OM : Une prise de fonction de Stéphane Richard sous haute surveillance

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‎L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence de l’OM intervient dans un contexte particulièrement délicat. Entre les résultats sportifs jugés insuffisants et les nombreux bouleversements observés ces derniers mois, le club cherche encore un nouveau souffle capable de rassurer ses supporters. ‎Cette situation n’a pas échappé au maire de Marseille.

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Dans un entretien accordé à BFM Marseille, Benoît Payan a adressé un message particulièrement direct au nouveau dirigeant olympien : « Il prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part. Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. Qu’elle soit constante », a-t-il lancé.

‎Un club fragilisé par une saison mouvementée

‎Les derniers mois ont laissé des traces au sein de l’institution marseillaise. Les départs successifs de plusieurs figures importantes (Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia) ont alimenté un sentiment d’instabilité rarement observé à une telle échelle. La cinquième place obtenue en Ligue 1 a permis de décrocher un billet pour la Ligue Europa, mais elle reste loin des ambitions affichées en début de saison.

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‎Dans les coulisses, la priorité consiste désormais à reconstruire un projet cohérent. Le profil de Bruno Genesio semble avoir convaincu les dirigeants phocéens pour prendre les commandes de l’équipe, tandis que la direction travaille à redonner une ligne claire à un effectif en quête de repères.

‎Un mercato décisif pour l’avenir olympien

‎L’été s’annonce particulièrement animé sur la Canebière. Les difficultés financières obligent Marseilleà étudier plusieurs ventes importantes afin de rééquilibrer ses comptes et préparer le prochain exercice. ‎Le dossier Mason Greenwood symbolise parfaitement cette réalité.

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L’attaquant anglais conserve une forte valeur sur le marché, mais une éventuelle transaction profiterait également à Manchester United, qui doit récupérer une part significative du montant d’un futur transfert. Cette donnée réduit mécaniquement la marge de manœuvre marseillaise.

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‎Dans ce contexte, le message envoyé par Benoît Payan ressemble à une feuille de route. L’Olympique de Marseille devra rapidement retrouver de la stabilité, de la régularité et des résultats pour répondre aux attentes d’une ville qui ne se satisfait jamais de l’ordinaire.