Accueil - Mercato OM - Angers-OM : Bonne nouvelle pour Genesio, Lefort suspendu ?

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio devrait affronter un Angers affaibli dimanche prochain. Jordan Lefort, expulsé contre Brest, va sans doute manquer cette rencontre.

OM : Une semaine chargée pour Bruno Genesio et ses hommes

C’est une semaine dense pour l’Olympique de Marseille. Les hommes de Bruno Genesio tenteront de vaincre jeudi soir l’Olympiakos en Ligue Europa. Cette rencontre européenne intervient quatre jours seulement après le succès à Troyes (0-2). Cette victoire a permis aux Marseillais de sortir de la zone de relégation et faire le pleine de confiance avant d’entamer une semaine chargée.

Bruno Genesio ne pourra pas compter sur un effectif au complet. L’entraîneur de l’OM confirmait dimanche l’absence prolongée de Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg. Les deux joueurs blessés ne seront pas disponibles, ni face aux Grecs ni contre Angers. « Je pense que ce sera trop juste pour la semaine qui arrive, mais on verra pour la semaine d’après », expliquait l’entraîneur marseillais.

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Ces deux absences compliquent la gestion du groupe. Même si Bruno Genesio peut compter sur une autre information concernant le déplacement en Anjou. Son OM se rendra dimanche chez le SCO d’Angers pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Et le défenseur Jordan Lefort devrait être absent.

Jordan Lefort expulsé, la décision de LFP attendue

Le joueur de 33 ans a été expulsé le week-end dernier lors du lourd revers contre Brest (5-1). Jordan Lefort a écopé d’un carton et s’expose à deux matchs de suspension. Le verdict n’est pas encore tombé. La commission de discipline de la LFP se réunira mercredi soir afin de trancher sur son cas.

Tant que la décision n’est pas officialisée, la prudence reste de mise. Même si une absence de Jordan Lefort face à l’Olympique de Marseille semble la plus probable. Voir un cadre adverse manquer à l’appel représenterait un avantage non négligeable pour les Phocéens.

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Angers, qui sort d’une lourde défaite, devra revoir son organisation derrière pour tenter de contenir les attaquants marseillais. Tandis que Bruno Genesio et ses troupes chercheront à enchaîner un deuxième succès de rang en championnat.

La fraîcheur physique sera déterminante

Cette séquence s’annonce donc déterminante pour les Phocéens. Ceux-ci devront alterner intensité et gestion des efforts en un laps de temps très court. Après l’Olympiakos en Ligue Europa, ils enchaineront avec un déplacement à Angers cette semaine. La fraîcheur physique et la profondeur du banc pourraient peser dans la balance.

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Surtout que Bruno Genesio est déjà privé de deux cadres dans son groupe. La suspension de Jordan Lefort ajoute aussi une difficulté supplémentaire à Angers. Après la déroute contre Brest, le SCO devra réagir rapidement, sans son monstre de la régularité en défense. La mission sera difficile face à un OM en confiance.