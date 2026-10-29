Accueil - Mercato ASSE - ASSE : une dent perdue, Breum quand même attendu à Guingamp

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Jakob Breum a laissé une dent sur la pelouse face au FC Nantes, mais pas sa place. Le meneur de jeu de l’ASSE, touché lors de la victoire 1-0 de samedi dernier, a repris l’entraînement dès lundi à L’Étrat. Sauf contretemps d’ici samedi, il devrait tenir son rang à Guingamp.

Breum, une dent perdue et 90 minutes au compteur

Le choc avec un joueur nantais aurait pu écourter sa soirée. Breum est pourtant resté sur le terrain jusqu’au bout, au point d’écoper d’un carton jaune à la 88e minute, son deuxième en neuf matchs cette saison. Sur le moment, ses coéquipiers ont vivement protesté auprès de l’arbitre, Gaël Angoula, pour réclamer une sanction contre son adversaire.

Le Danois suit désormais un protocole dentaire en deux temps : des soins d’abord, puis la pose d’un implant. Détail rassurant, la dent a été retrouvée. Rien, à ce stade, ne l’empêche de s’entraîner normalement, même si sa présence dans le groupe reste à confirmer officiellement.

L’enjeu est réel pour Saint-Etienne. Arrivé en juillet des Go Ahead Eagles, avec qui il a soulevé la Coupe des Pays-Bas en 2025, le Danois de 22 ans porte le numéro 10 jusqu’en 2030. Loïc Perrin, le directeur sportif, l’avait présenté comme le joueur capable de faire la différence dans les trente derniers mètres.

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Le rendez-vous breton n’a rien d’anodin. L’AS Saint-Etienne occupe la tête de la Ligue 2 après trois succès d’affilée, contre Rodez (2-0), le Red Star (1-0) puis Nantes (1-0). Samedi 31 octobre à 20 heures, pour la 11e journée, les hommes d’Ian Cathro peuvent en aligner un quatrième sur la pelouse de l’En Avant.

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Sur le plan disciplinaire, Cathro peut avancer sans calculette. Aucun Stéphanois ne se trouve à un carton d’une suspension. Augustine Boakye, buteur décisif contre les Canaris, reste le plus exposé avec trois avertissements, encore loin des cinq qui valent un match ferme. Breum, lui, en compte deux.

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Pour le numéro 10 des Verts, tout tient désormais à une semaine sans nouvelle alerte. Il a déjà prouvé samedi qu’une dent en moins ne suffisait pas à le faire sortir.

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