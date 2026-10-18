ASSE : Après Red Star, Bernauer prévient déjà pour Nantes

L’ASSE s’est imposée au Red Star (0-1), samedi soir, pour la 9e journée de Ligue 2, mais Maxime Bernauer n’a pas caché ses réserves sur la seconde période des Verts. Trois points en poche, le défenseur stéphanois pense déjà à son prochain rendez-vous, face au FC Nantes, qu’il présente comme un adversaire coriace.

ASSE : Une victoire précieuse face au Red Star, malgré une prestation à deux visages

L’ASSE a quitté le terrain du Red Star avec trois points qui comptent dans la course à la montée. Au micro de beIN SPORTS, Maxime Bernauer a applaudi le résultat, puis taclé le jeu produit après la pause. « Honnêtement, la deuxième n’est pas bonne », a reconnu le joueur stéphanois, sans détour sur le niveau collectif.

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Le numéro 6 des Verts n’a pas maquillé la réalité. « On a été moche en deuxième mais on sait le faire aussi », a-t-il lancé. Cash, presque brutal : tout le contraste est là, entre un résultat qui fait plaisir et un avantage devenu compliqué à défendre. En Ligue 2, gagner sans briller a sa valeur. Reste à ne pas en faire une habitude.

Maxime Bernauer mise sur la force du collectif

Maxime Bernauer préfère regarder ce que ce succès apporte au groupe stéphanois plutôt que la performance elle-même. « Mais ces victoires-là forgent un groupe », a-t-il souligné, rappelant que tous les matchs ne peuvent pas être faciles. Il a aussi rendu hommage à l’adversaire : « C’est vraiment une belle équipe. Venir gagner ici, c’est une très bonne chose. »

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Ce succès peut donc souder un peu plus les hommes de l’ASSE. Bernauer parle d’un possible tournant de la saison, mais refuse de s’emballer : « On reste tranquille. On savait que ce soir ça pouvait être le premier petit tournant de la saison. » Pas question de se relâcher, donc. Les Stéphanois devront décortiquer cette seconde période pour ne plus se compliquer la vie sans raison dans les prochains matchs.

Le FC Nantes déjà dans toutes les têtes

Prochain obstacle cité par Maxime Bernauer : le FC Nantes. Le joueur stéphanois sait que cette affiche demandera plus de maîtrise et de régularité. « Ensuite, on va se préparer pour le FC Nantes, qui reste une grande équipe, ce sera un gros match », a-t-il prévenu. Autrement dit, la victoire au Red Star ne doit pas cacher tout ce qui reste à corriger.

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Les jours de préparation prennent donc du poids. Contre les Nantais, l’ASSE devra garder ce qui a marché samedi et gommer les approximations d’après la pause. Reste l’essentiel des propos de Bernauer : les Verts apprécient leur victoire, sans oublier que l’échéance suivante sera plus relevée. Pour prolonger cette dynamique, il faudra prouver que le visage de la première période tient plus de 45 minutes.