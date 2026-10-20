Mercato ASSE : Saint-Étienne veut verrouiller Boakye

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Augustine Boakye n’a rien d’un dossier urgent sur le papier. L’AS Saint-Étienne a pourtant ouvert des discussions avec son entourage pour le prolonger et revaloriser son salaire. Un choix de mercato dicté par un début de saison qui a fait grimper la cote du Ghanéen bien au-delà de la Ligue 2.

Mercato ASSE : pourquoi prolonger un joueur lié jusqu’en 2028 ?

Le calendrier ne presse pas. Le contrat de Boakye court encore sur près de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire. Mais l’ASSE garde en tête l’été dernier : Anderlecht, Norwich et Wrexham s’étaient renseignés, et le club avait fixé un prix jugé dissuasif pour fermer la porte.

Prolonger maintenant revient à reprendre la main avant le prochain marché. Chaque saison ajoutée au contrat éloigne le scénario d’un joueur qui arrive à un an de l’échéance, quand les acheteurs négocient en position de force. La hausse de salaire, elle, retire un argument aux clubs qui voudraient le séduire avec une meilleure fiche de paie.

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Aucun accord n’a été trouvé à ce stade, et aucune tendance nette ne se dégage. Les premiers échanges évoqués la semaine dernière se poursuivent sans calendrier connu.

Des chiffres qui font grimper la cote de Boakye

Recruté à l’été 2024, l’international ghanéen a changé de dimension sous Ian Cathro. Milieu offensif de formation, il a été replacé sur le côté droit de l’attaque. Avant le déplacement au Red Star, il comptait 5 buts et 3 passes décisives en 8 matchs de Ligue 2, pour 632 minutes jouées. Une participation directe à un but toutes les 79 minutes environ. La saison passée, il lui avait fallu 31 rencontres de Ligue 2 pour atteindre ce même total de cinq buts, avec 9 passes décisives. Le voilà déjà à hauteur après huit journées.

Son efficacité interpelle. Cinq buts sur seize tirs, et chacune de ses cinq frappes cadrées a terminé au fond des filets. Ce rendement parfait ne tiendra sans doute pas toute la saison. Il montre en revanche que Boakye gaspille très peu quand il trouve le cadre. Au classement des buteurs, seul Pape Moussa Fall (Metz, 7 buts) le devance, Thierno Ballo étant lui aussi à cinq réalisations.

Septembre a servi de vitrine : trois buts et une passe décisive en trois matchs, puis une nomination au trophée UNFP du joueur du mois face à Damien Durand (Red Star) et Yaya Fofana (Reims). Un mois plus tôt, son coéquipier Irvin Cardona avait été élu meilleur joueur d’août.

Un pilier de l’AS Saint-Étienne, leader de Ligue 2

Le Ghanéen pèse dans un collectif qui écrase le championnat. Vainqueurs 1-0 au Red Star samedi grâce à Cardona, les Verts comptent 22 points après neuf journées, cinq de plus que le Red Star et Reims. Boakye y a tenté sa chance d’une reprise de volée juste avant la pause, sans trouver le cadre.

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Dans le vestiaire, son statut a lui aussi évolué. Ben Old le considère comme « l’un des meilleurs joueurs avec lequel j’ai pu jouer », au point d’en faire le vrai patron technique de l’équipe. Après la victoire contre Rodez (2-0), où Boakye avait marqué, Cathro l’avait présenté comme un joueur de haut niveau capable de faire basculer un match.

Pour la direction stéphanoise, l’enjeu dépasse le seul joueur. Garder ses meilleurs éléments pendant la course à la montée envoie un message au reste de l’effectif comme aux prétendants étrangers. Suivez toute l’actualité de l’ASSE et son mercato sur Foot Sur 7.

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