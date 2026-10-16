Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’annonce forte de Ben Old avant le choc contre le Red Star

Sur le banc au coup d’envoi du match ASSE – Rodez, Ben Old a lâché un message fort avant le choc contre le Red Star en Ligue 2, samedi (20h).

Ben Old : « Ça va désormais bien mieux »

Rentré tardivement de la trêve internationale, Ben Old avait démarré le match de l’ASSE face à Rodez AF. Ian Cathro l’avait titularisé malgré le long périple qu’il a effectué avec sa sélection jusqu’en Chine et au Japon.

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Le défenseur latéral gauche avait tenu son poste contre les Ruthénois, jusqu’à sa sortie du terrain à 12 minutes de la fin du match, au profit du jeune Nathan Kasia (17 ans). Après quelques jours de repos, il a désormais bien récupéré de la fatigue du long voyage et des trois matchs disputés avec la sélection de Nouvelle-Zélande.

Le numéro 11 de l’AS Saint-Etienne en a donné l’assurance lors de son passage en conférence de presse d’avant-match. « Je suis rentré fatigué après plusieurs heures de vol, mais ça va désormais bien mieux, après un match face à Rodez qui a été difficile physiquement », a-t-il déclaré avant le choc au sommet contre le Red Star.

Deux titularisations de suite en Ligue 2

Pour rappel, l’international Néo-Zélandais (30 sélections) a été buteur contre le Japon, lors de la finale de la Kirin Cup, perdue (2-1). Néanmoins, il se félicite de « la belle expérience » de cette trêve internationale et surtout du but marqué devant 70 000 spectateurs au MUFG Stadium (Shin-Kokuritsu).

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À cause d’une blessure à la cheville, Ben Old avait manqué une partie de la préparation estivale et les trois premières journées de Ligue 2 cette saison. Revenu progressivement dans l’équipe de Ian Cathro, il était titulaire lors des deux dernières journées de championnat. Il a joué le match contre le FC Metz en intégralité, puis 78 minutes contre Rodez.

Ben Old affecté par sa blessure en début de saison

Cette vilaine blessure est désormais loin derrière le joueur de 24 ans. « Cette blessure à la cheville était mal tombée. C’était un moment difficile à vivre, comme à chaque fois qu’une blessure affecte un joueur. Ça l’était encore plus parce que j’étais très excité à l’idée de débuter cette saison, mais j’ai pu travailler dur pour revenir après quelques rencontres. Désormais, je me sens bien, capable d’aider l’équipe au maximum », a-t-il rassuré.

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Ben Old a fait cinq apparitions en Ligue 2 depuis son retour de blessure, pour 263 minutes de jeu cumulées.