Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Avant Nantes, Ndiaye envoie un message à Larsonneur

Après sa première titularisation avec l’ASSE, Mamour Ndiaye a adressé un message fort à Gautier Larsonneur, qui est blessé et indisponible pour une durée encore indéterminée.

Red Star – ASSE : Ian Cathro satisfait de la prestation de Mamour Ndiaye

En l’absence de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye a disputé son premier match en intégralité avec l’ASSE, samedi dernier. C’était lors du déplacement des Verts au stade Bauer contre le Red Star. Grâce à l’unique but inscrit par Irvin Cardona, les Stéphanois ont remporté le match de la 9e journée.

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Le jeune portier a réalisé un clean sheet pour sa première titularisation, permettant ainsi aux Stéphanois de rester leader du championnat. Ian Cathro, qui n’avait pas tari d’éloges sur les qualités du Sénégalais, a été satisfait de ses performances au stade Bauer.

« Mamour Ndiaye a compris que ça allait être sa première titularisation, il s’est préparé pour ça. Je pense qu’il a aidé l’équipe à rester calme et équilibrée. C’est son travail et il va continuer de travailler pour franchir d’autres étapes », a apprécié le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse d’après-match.

Le portier Sénégalais heureux de faire son job pour aider l’AS Saint-Etienne

Le capitaine de l’équipe stéphanoise a également félicité le gardien de but de 21 ans pour sa prestation. « On a confiance en Mamour. Il a montré de la sérénité, les gars en défense l’ont ressenti. On lui a dit de rester confiant et de faire ce qu’il sait faire. Et il a répondu présent », a réagi Julien Le Cardinal en zone mixte.

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Le joueur concerné était évidemment heureux de sa première titularisation en Ligue 2. « Oui, clean sheet, victoire, ce n’est que le commencement ! On est en train d’aider l’équipe et de faire notre job », a-t-il confié après la victoire contre le club audonien.

Mamour Ndiaye : « On souhaite que Gautier Larsonneur revienne vite »

Mamour Ndiaye se prépare à enchaîner une troisième apparition sous le maillot Verts. Sauf imprévu de dernière minute, il devrait être encore titulaire face au FC Nantes, au stade Geoffroy-Guichard, samedi prochain (20 heures).

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Entretemps, il a envoyé un message de soutien à son coéquipier blessé. Il lui souhaite une guérison rapide. « On souhaite que Gautier Larsonneur revienne vite. Il fait partie de la famille. C’est du bon travail », a déclaré l’ancien portier de Sarpsborg 08 en Norvège. Selon Mohamed Toubache-Ter, le gardien de but N°1 de l’ASSE pourrait être absent pendant une durée de trois mois.