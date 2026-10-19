Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le secret de la progression rapide de Boakye révélé

L’on en sait davantage sur la progression fulgurante d’Augustine Boakye à l’ASSE, grâce aux révélations inédites d’Olivier Dall’Oglio, ancien entraineur des Verts.

ASSE : Dall’Oglio fait des révélations sur la transformation d’Augustine Boakye

Arrivé à l’ASSE en juillet 2024, Augustine Boakye a atteint un meilleur niveau sous le maillot des Verts. Son début de saison 2026-2027 confirme sa progression rapide dans le Forez. Le polyvalent ailier est déjà auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 9 titularisations en Ligue 2.

Il est encensé par son nouvel entraîneur Ian Cathro et aussi par ses coéquipiers, dont Ben Old, qui n’a pas tari d’éloge sur lui la semaine dernière.

Lire aussi : ASSE : L’entraîneur du FC Nantes annonce un coup en préparation

À voir

Mercato PSG : Laporta lance un message à Al-Khelaïfi pour Lamine Yamal

Olivier Dall’Oglio est convaincu du pallier franchi par le joueur de 26 ans (bientôt) au sein de l’équipe de l’AS Saint-Etienne, mais il n’est pas surpris par ses performances actuelles. Il explique dans Le Progrès la transformation rapide du joueur qu’il a eu sous ses ordres entre juillet et la mi-décembre 2024.

« Ça ne me surprend pas de le voir éclore maintenant. Il y a des joueurs qui sont plus lents dans leur progression. Il a pris de la maturité », a-t-il noté dans le quotidien régional.

Lire aussi : ASSE contre le FC Nantes : trois inquiétudes pour le leader

Arrivé à l’ASSE avec son talent et ses qualités techniques, le néo-international Ghanéen (2 sélections) a gagné en confiance, grâce à son intégration réussie, son gros volume de travail ou encore son calme. « Gros travailleur et un garçon agréable au quotidien. On n’entendait pas souvent le son de sa voix », souligne le technicien français de 62 ans.

Le repositionement du Ghanéen lui permet de mieux exprimer ses qualités

Deux ans après sa signature à Saint-Etienne, Augustine Boakye est a franchi un cap. Son repositionnement a également fortement contribué à sa progression selon Olivier Dall’Oglio. Il exprime mieux ses qualités techniques et l’on sent son impact physique dans l’entrejeu d’après lui. « Son replacement au milieu est intéressant, d’autant qu’il a de la qualité technique et de l’endurance », estime-t-il.

À voir

OM: Alerte, Genesio défiera Sturm Graz sans son gardien

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Blessure de Larsonneur, ça va bouger à Saint-Etienne

ASSE : Avant Nantes, Ndiaye envoie un message à Larsonneur

À voir

Le SCO Angers coule face à l’OM à Raymond-Kopa (2-5)

Lors de la 8e journée, le numéro 20 de l’ASSE avait inscrit un splendide but contre Rodez AF (2-0). Il avait enchaîné un sombrero du pied gauche et une frappe du droit pour tromper le gardien du club ruthénois. Recruté à 3 millions d’euros à Wolfsberger AC en Autriche, Augustine Boakye est désormais évalué à 6 millions d’euros, soit le double de sa valeur initiale.