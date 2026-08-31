Mercato PSG: Luis Enrique menace déjà Lucas Digne en interne

D’après L’Équipe, Lucas Digne n’a pas envoyé de signaux rassurants depuis son retour au PSG en provenance d’Aston Villa. Luis Enrique n’aurait pas tardé à mettre la pression à son nouvel arrière gauche.

Mercato PSG : Lucas Digne inquiète déjà Luis Enrique

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Treize ans après son premier passage, Lucas Digne a fait son grand retour au Paris Saint-Germain à la faveur de ce mercato estival. Recruté par le club de la capitale contre un chèque de 7 millions d’euros pour jouer les doublures de Nuno Mendes, l’ancien défenseur d’Aston Villa peine à retrouver ses repères en ce début de saison.

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En difficulté lors du Trophée des Champions face au RC Lens et resté sur le banc à Rennes, l’international français était une nouvelle fois remplaçant à Lille (2-2), vendredi dernier, Luis Enrique lui préférant Warren Zaïre-Emery en l’absence de Nuno Mendes, suspendu. Entré à l’heure de jeu, Lucas Digne n’est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but lillois signé Dilane Bakwa.

Si Luis Enrique et son staff ne sont pas encore inquiets concernant le niveau affiché par le joueur de 33 ans, le club a tenu à faire passer un message fort à Digne. « Il faut qu’il se réveille », aurait notamment confié une source proche de la direction parisienne au quotidien L’Équipe.

« Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite. On ne dit pas que c’est le cas, mais ça, on n’acceptera pas. Il doit se battre et essayer d’être meilleur que Nuno parce que Nuno ne jouera pas tous les matches. Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation », aurait ajouté la même source.

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Le journal sportif explique que les choses ne se passent pas bien pour le natif de Meaux, qui ne s’est pas encore adapté au style de jeu de Luis Enrique. Mais surtout, l’ex-Barcelonais n’aurait pas nécessairement le bon état d’esprit.

« Paris attend de lui un autre état d’esprit, un état d’esprit plus rebelle », précise la publication francilienne. Son absence du onze de départ face à Lille, malgré l’absence de Nuno Mendes, peut même être considérée comme un premier avertissement de Luis Enrique à son nouveau protégé, qui ne semble pas se faire trop de soucis pour la suite.

Lucas Digne prêt à se battre pour convaincre Luis Enrique

Alors que l’inquiétude se dessine déjà sur les visages concernant les débuts de Lucas Digne, l’entourage du joueur assure que ce dernier est pleinement investi et déterminé à réussir. « Il n’y a aucun laisser-aller, il va se battre pour aller chercher des minutes et des matches complets », affirment ses proches.

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« Le coach aime piquer, casser la tête. On ne veut pas laisser l’équipe s’endormir à l’ombre des succès », précise-t-on au Paris Saint-Germain. Le message est passé. La saison reste toutefois très longue et Lucas Digne vient à peine de reprendre l’entraînement. On ne tirera donc aucune conclusion.