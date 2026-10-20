Accueil - PSG mercato - PSG-Barça : Le remplaçant de Mendes désigné, la compo d’Enrique fuite

À quelques heures du choc de Ligue des Champions contre le Barça, des doutes subsistent dans la composition du PSG, notamment en ce qui concerne le remplaçant de Nuno Mendes. Mais Luis Enrique semble déjà avoir trouvé sa solution pour empêcher Lamine Yamal de briller.

Warren Zaïre-Emery pour remplacer Nuno Mendes ?

C’est la mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain avant le choc contre le FC Barcelone. Nuno Mendes, touché à une cuisse à Strasbourg le weekend passé en Ligue 1, a été contraint de déclarer forfait pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le latéral gauche portugais ne pourra même pas reprendre la compétition avant plusieurs semaines.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique donne les premières nouvelles de Nuno Mendes

Dès lors, une question se pose : qui endossera le poste de latéral gauche contre Lamine Yamal mardi soir ? Dans la logique des choses, Lucas Digne a été recruté pour ce genre de situations. Mais l’international français ne rassure pas encore. En atteste sa prestation très compliquée sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi soir.

À voir

Compo PSG-Barça : Luis Enrique mis en difficulté par Nuno Mendes

Lire aussi : PSG : Terrible nouvelle, Nuno Mendes forfait face au Barça

Et, d’après les informations du journal Le Parisien, l’ancien défenseur d’Aston Villa ne débutera pas face aux hommes de Hansi Flick. Plusieurs options étaient sur la table. Lucas Hernandez aurait pu, par exemple, suppléer Nuno Mendes, tout comme Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves. Et le quotidien régional croit savoir que c’est bien Zaïre-Emery qui devrait être choisi mardi soir au Parc des Princes.

Très en forme depuis le début de la saison, le milieu polyvalent de 20 ans monte clairement en puissance au cours des dernières semaines. Il n’est donc pas étonnant que Luis Enrique fasse le choix de la sécurité en l’alignant devant Lamine Yamal. Toujours selon la même source, Matvey Safonov sera dans les buts du PSG. Pour compléter la défense, Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi seront bien là.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Arsenal peut oublier Kvaratskhelia

Maillot PSG x NFL : l’offensive officielle de Paris aux US

À voir

Barça : Pedri veut sa revanche, Mickaël Landreau alerte le PSG

Après avoir commencé la rencontre contre Strasbourg sur le banc, Fabian Ruiz et Vitinha devraient être titulaires aux côtés de Joao Neves au milieu de terrain face au Barça. En attaque, le coach du PSG pourrait aligner le trio Désiré Doué (droite), Khvicha Kvaratskhelia (gauche) et Ousmane Dembélé (en pointe).

La compo procbale du PSG face au Barça

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Zaïre-Emery

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

À voir

Mercato SRFC : L’OL et l’OM draguent déjà Mahamadou Nagida

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.