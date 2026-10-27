Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or : Après le sacre de Kane, France Football tacle le PSG

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Alors que le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2026 a été dévoilé ce lundi soir, Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, a révélé les coulisses du sacre de Harry Kane et en a profité pour racler le PSG, qui n’a pas suffisamment mis en avant ses forces dans cette compétition.

Vincent Garcia : « D’autres ont fait une mauvaise campagne, comme le PSG »

Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, a pointé la mauvaise communication du Paris Saint-Germain après la divulgation du classement du Ballon d’Or 2026. Interrogé par la chaîne L’Équipe du Soir, au London Palladium, Vincent Garcia a salué la campagne de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or et vilipendé celle du PSG.

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Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a été sacré lundi soir, devant Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (Barça). Trois joueurs du PSG sont dans le top 10 : Khvicha Kvaratskhelia (6e), Ousmane Dembélé (7e) et Fabien Ruiz (10e). Le double champion d’Europe en titre n’a donc pas réussi à conserver le Ballon d’Or au club, à la suite de la victoire de Dembélé en 2025.

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Selon Vincent Garcia, Mbappé a toutefois réalisé « une très bonne campagne. Il a su bien mettre dans la tête des jurés ce qu’il a fait, dans une année de Coupe du monde, où il y avait plusieurs favoris, mais qui ne cochaient peut-être pas tous les critères non plus », explique le journaliste français.

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Poursuivant, il pense que « d’autres ont fait une moins bonne campagne. Et je pense un peu au Paris Saint-Germain. Les joueurs parisiens sont doubles champions d’Europe, avec Kvara sixième, le tenant du titre Ousmane Dembélé septième et Fabian Ruiz, dixième. La communication du PSG n’a peut-être pas été très claire en essayant de valoriser trois joueurs, puis deux. Ils auraient dû rouler pour Dembélé ».

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À l’inverse, Vincent Garcia estime que les multiples sorties médiatiques de Kylian Mbappé lui ont été bénéfiques. Lequel Mbappé a donc échoué à moins de 41 points de Kane, comme l’a révélé Vincent Garcia.