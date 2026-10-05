Accueil - PSG mercato - PSG : Vitinha émoussé, Luis Enrique face à un vrai problème

Actuellement avec le Portugal, Vitinha affiche depuis le début de la saison un rendement inférieur à celui qui avait contribué à l’installer parmi les meilleurs milieux du monde. Malgré cette baisse de régime, Luis Enrique continue de s’appuyer massivement sur le Portugais, au risque de voir la fatigue peser davantage sur les performances du PSG.

PSG : Vitinha, une alerte qui commence à inquiéter ?

Le constat ne vient pas d’une blessure, mais d’une usure physique et mentale perceptible dans les prestations du milieu parisien. À 26 ans, Vitinha, actuellement avec l’équipe du Portugal, reste un élément central du dispositif de Luis Enrique, mais son influence paraît moins éclatante qu’auparavant.

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Or, dans une équipe où le Portugais est chargé d’organiser, de presser et de donner du rythme, la moindre baisse d’énergie se paie rapidement. Cette baisse de régime commence à inquiéter du côté de Paris. C’est en tout cas ce que fait savoir Romain Beddouk, journaliste pour Ici Paris Île-de-France.

L’analyse de celui qui suit quotidiennement l’actualité du PSG met surtout en lumière un paradoxe. Luis Enrique semble conscient de l’importance de Vitinha, mais continue de lui demander énormément alors que son rendement laisse apparaître quelques signes de fatigue.

Luis Enrique peut-il se passer de Vitinha ?

Depuis le début de l’exercice, Vitinha a disputé l’intégralité des rencontres du PSG, à l’exception des 21 dernières minutes face au Stade Rennaos. Une utilisation particulièrement soutenue qui explique forcément une partie des interrogations actuelles, surtout avec les rendez-vous internationaux qui viennent encore alourdir son calendrier.

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« Depuis le début de la saison, Vitinha n’est pas blessé mais on le sent émoussé physiquement. Il accuse le coup », explique Romain Beddouk. Le journaliste souligne également la difficulté pour Luis Enrique de sortir son milieu portugais de son onze : « ce n’est pas facile de jouer sans Vitinha ». Le problème est donc aussi tactique. Reposer Vitinha signifie modifier une mécanique dont il est devenu l’un des rouages essentiels.

Des erreurs inhabituelles pour le Portugais ?

Cette fatigue ne se traduit pas seulement par une impression visuelle. Elle semble également affecter la précision et la lucidité du joueur. Vitinha, habituellement capable de jouer sous pression avec une remarquable propreté technique, commet davantage d’approximations. Des erreurs qui attirent forcément l’attention lorsqu’elles viennent d’un joueur ayant terminé troisième du dernier Ballon d’Or.

Romain Beddouk ne masque d’ailleurs pas sa déception. « Je suis déçu de son niveau actuel. Il perd rapidement en lucidité pendant les rencontres, il fait des erreurs techniques qu’on ne lui reconnaît pas », observe-t-il. Le constat est particulièrement préoccupant pour Paris, car le milieu portugais n’est pas simplement un joueur supplémentaire : il constitue l’un des principaux points d’équilibre de l’équipe.

Le PSG doit-il enfin lever le pied ?

La question mérite désormais d’être posée. Faire souffler Vitinha pendant quelques rencontres pourrait lui permettre de retrouver davantage de fraîcheur, mais Luis Enrique doit également composer avec les exigences de résultats du PSG. Et lorsque le calendrier s’accélère, les solutions de remplacement ne produisent pas nécessairement les mêmes garanties. Le contexte statistique renforce cette problématique.

Vitinha n’a pratiquement pas bénéficié de véritable coupure depuis la reprise, puisqu’il a été utilisé à chaque rencontre parisienne, avec seulement quelques minutes laissées sur le banc contre Rennes. À cela s’ajoutent les matches du Portugal. Son temps de jeu ne constitue donc pas une preuve médicale d’épuisement, mais il fournit un indicateur sérieux de la charge accumulée.

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Pour Luis Enrique, le dilemme est clair : continuer à tirer sur la corde avec un Vitinha moins tranchant ou accepter de le ménager pour espérer récupérer, à moyen terme, le joueur capable de faire respirer tout le PSG. Car une chose semble désormais évidente : Paris peut gagner sans un Vitinha parfait, mais il lui sera beaucoup plus difficile de jouer son meilleur football si son chef d’orchestre avance avec les jambes lourdes.