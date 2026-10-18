Accueil - PSG mercato - PSG : Terrible nouvelle, Nuno Mendes forfait face au Barça

Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et le staff du PSG. Touché contre le RC Strasbourg, samedi après-midi, Nuno Mendes est forfait pour la réception du Barça ce mardi en Ligue des Champions.

PSG : Nuno Mendes indisponible plusieurs semaines

Touché à une cuisse à Strasbourg samedi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, Nuno Mendes ne sera pas remis pour le choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, mardi, à 21 heures, au Parc des Princes.

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Après la victoire de son équipe au Stade de la Meinau, Luis Enrique s’était montré rassurant pour son latéral gauche. Finalement, le Paris Saint-Germain a annoncé ce dimanche après-midi que Nuno Mendes va manquer plusieurs semaines de compétitions suite à une blessure musculaire à la cuisse.

« Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match d’hier soir face au RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes sera indisponible ces prochaines semaines », a écrit le club de la capitale dans un point médical publié sur son site officiel.

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Une absence particulièrement préjudiciable pour Luis Enrique, qui avait expliqué après la rencontre avoir préféré ne prendre aucun risque avec son latéral portugais. Celui qui avait largement dominé son duel contre Lamine Yamal lors de la dernière Coupe du monde en huitièmes de finale (1-0 pour l’Espagne) ne pourra donc pas se mesurer à l’ailier barcelonais.

Qui pour remplacer Nuno Mendes contre le Barça ?

Les examens réalisés ce dimanche ont confirmé le forfait de Nuno Mendes pour la troisième journée de Ligue des Champions, ce mardi soir, contre le FC Barcelone au Parc des Princes. L’international portugais souffre d’une lésion à la cuisse gauche qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.

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Pour le remplacer, Luis Enrique dispose sur le papier de plusieurs solutions : Lucas Digne, le numéro 2 à ce poste, qui avait beaucoup souffert en demi-finales de la Coupe du Monde (0-2) face à Lamine Yamal. Ou Warren Zaïre-Emery, qui avait pallié l’absence pour cause de suspension du Portugais en début de saison.

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Lucas Hernandez, davantage utilisé comme défenseur central désormais, postule aussi, tout comme Joao Neves dans une moindre mesure. Mais la tâche s’annonce déjà très difficile face à un Lamine Yamal en feu en ce début de saison.