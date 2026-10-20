OM : Genesio peut sourire, 700 supporters attendus à Graz

Entraîneur de l’OM, Bruno Genesio pourra compter sur un soutien de poids face à Sturm Graz. Plus de 700 supporters marseillais sont attendus ce jeudi soir pour ce déplacement en Autriche.

OM : Genesio retrouve du soutien face à Sturm Graz

Bruno Genesio peut apprécier ce début de semaine. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille évitait de s’enflammer suite à la victoire à Angers (5-2). Il rappelait que tout n’était pas réglé. Notamment en défense où la faiblesse de l’OM sur les coups de pied arrêtés est pointée du doigt.

Lire aussi : OM : « La fusée est lancée », Di Meco croit au rebond

À voir

OM : « La fusée est lancée », Di Meco croit au rebond

Il faudra vite régler ce souci. Et cela passe sans doute par une victoire ce jeudi soir à Sturm Graz. Ce déplacement en Autriche se fera d’ailleurs sous un jour plus chaleureux que prévu. La Provence indique qu’environ 700 supporters de l’OM sont attendus pour cette troisième journée de Ligue Europa.

Une forte mobilisation après la frustration d’Istanbul

Il s’agit du premier déplacement européen de la saison pour ces fans phocéens. Ces derniers avaient dû renoncer à suivre leur équipe au Besiktas (4-1). L’UEFA avait en effet fermé le parcage visiteurs à Istanbul en raison d’une sanction liée aux incidents pyrotechniques survenus lors du déplacement à Bruges en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille avait donc joué dans un stade turc quasiment à guichets fermés, avec près de 40 000 spectateurs, sans aucun supporter phocéen dans les tribunes. Cette fois, Amine Gouiri et ses coéquipiers retrouveront du soutien en tribunes. Cela pourrait peser dans un contexte européen où le groupe cherche encore ses repères.

Lire aussi : OM : Genesio défiera Sturm Graz sans son gardien

À voir

ASSE : MHSC, le nouveau dauphin de Saint-Etienne se montre menaçant

La tâche reste exigeante sur le terrain. L’OM a enchaîné deux défaites dans la compétition. Bruno Genesio a besoin d’une réaction positive à la hauteur de celle affichée ce week-end en championnat. L’adversaire, lui, traverse une zone de turbulences.

Une équipe attendue au tournant

Sturm Graz devra se passer de son gardien titulaire. Daniil Khudyakov a été opéré après une grave blessure à la jambe. Une absence que les Marseillais devront exploiter dès les premières minutes.

L’occasion est belle pour l’OM de s’appuyer sur plusieurs atouts : une attaque efficace face à Angers, des individualités en confiance et désormais une ferveur retrouvée dans les gradins. Il faudra transforme cette série de bonnes nouvelles en résultat positif. Même si la pression ne retombe pas vraiment pour Bruno Genesio et ses troupes.