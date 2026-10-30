Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Aucune prolongation pour Jeffrey De Lange ?

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Cette information ne devrait pas plaire à Jeffrey De Lange et son entourage. La direction de l’Olympique de Marseille n’envisagerait pas de renouveler son bail expirant en juin 2027.

Jeffrey De Lange avec un avenir incertain à l’OM

Bruno Genesio apprécie Jeffrey De Lange depuis longtemps. L’entraîneur marseillais avait déjà tenté de le recruter à Lille. Il a ainsi fait du portier néerlandais son numéro un dans les buts suite au départ de Geronimo Rulli à Manchester City. Sauf que son avenir est loin d’être réglé en interne.

Le Phocéen rapporte que l’OM n’ambitionne pas pour le moment de prolonger Jeffrey De Lange. Son contrat expire le 30 juin 2027. Le gardien de 28 ans quittera librement le club cet été si rien en change. Cette information relance le dossier du poste de gardien à l’OM. Surtout qu’aucune recrue n’a été signée l’été dernier.

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Assistera-t-on à l’arrivée d’un nouveau gardien de but cet hiver ? Le doute persiste. Jeffrey De Lange a hérité du statut de numéro un sans véritable concurrence. La saison dernière, il n’avait joué que 360 minutes en Ligue 1 comme doublure. Il est exposé cette fois-ci dans les cages phocéennes.

Des statistiques contrastées à l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille avait concédé 31 tirs cadrés après cinq journées. Le Néerlandais affichait alors 74,2 % d’arrêts, avec huit buts encaissés. Ce qui le plaçait au septième rang des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ces chiffres montrent un dernier rempart plutôt performant dans une défense fébrile.

❗️Une prolongation de Jeffrey De Lange n'est pas envisagée actuellement par l'OM.



Le contrat du portier néerlandais s'étend jusqu'au 30 juin 2027.



[🥇@lephoceen] — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 30, 2026

Le sujet dépasse désormais le simple cas individuel. De Lange devrait rester titulaire jusqu’en juin. Les dirigeants devront toutefois composer avec la DNCG et une marge de manœuvre très réduite. Cela complique l’arrivée de nouveaux renforts. Sans doublure efficace, l’effectif phocéen reste vulnérable en cas de blessure de son numéro un.

Le club surveillerait de jeunes profils, comme le gardien brésilien Henrique Menke. L’ancien Marseillais Simon Ngapandouetnbu est lui aussi associé à un éventuel retour à l’OM. En attendant, Bruno Genesio apprécie le comportement de De Lange. Une série de bonnes performances devrait inciter Marseille à revoir sa position avant la fin de son contrat.