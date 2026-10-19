OM : Les choix payants de Genesio avant Sturm Graz

L’OM ne doit pas se relâcher malgré sa large victoire contre Angers (5-2). Bruno Genesio et ses hommes tenteront de vaincre jeudi Sturm Graz en Ligue Europa. L’entraîneur marseillais dispose cependant de plusieurs signaux positifs avant ce choc.

OM : Une réaction qui rassure Bruno Genesio

Le meilleur remède à la défaite, c’est la victoire. Et l’Olympique de Marseille l’a prouvé ce dimanche. Les hommes de Bruno Genesio sont allés chercher la gagne sur la pelouse d’Angers (5-2). Alors qu’ils étaient menés dès la 14e minute, les Marseillais n’ont pas cédé à la panique. Ils ont su se remettre dans le sens du jeu et respecter le plan prévu de Genesio.

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L’entraîneur de l’OM a lui-même insisté sur ce point. C’est la première fois la saison que son équipe renverse un score défavorable. Le retour du SCO à 3-2 Angevins n’a pas fait reculer ses joueurs. Ceux-ci sont repartis de l’avant pour creuser l’écart. Un caractère que Bruno Genesio juge « très précieux pour les têtes et pour le mental ».

Paixao, Abdelli, Kamissoko, des choix validés

Plusieurs décisions de Bruno Genesio ont contribué à cette victoire. Le choix le plus visible concerne évidemment Igor Paixao. Le Brésilien avait disputé 87 minutes à Troyes puis la totalité du match contre l’Olympiakos, sans trouvé le chemin des filets. Son vilain geste envers son entraîneur avait alors enflammé les critiques à Marseille

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La tentation de le ménager revenait en force. Mais Genesio l’a encore gardé sur la pelouse jusqu’au bout contre Angers. Il était convaincu qu’une occasion se présenterait. Le pari était le bon. Igor Paixao a signé le cinquième but marseillais. Il a enfin débloqué son compteur cette saison. C’était « une bonne idée de le laisser jusqu’à la fin », indique le coach marseillais.

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L’autre pari validé ? La confiance accordée à Himad Abdelli. Genesio vantait en conférence de presse l’endurance, la maîtrise technique et la polyvalence de l’Algérien. Ce dernier a répondu en égalisant de la tête. Tandis que Nouhoum Kamissoko inscrivait son premier but sous le maillot marseillais.

Un déplacement à Sturm Graz pour confirmer

Bruno Genesio est convaincu de la montée en puissance des jeunes qui lui permet d’aborder plus sereinement le prochain match contre Sturm Graz en Ligue Europa. L’entraîneur de l’OM refuse tout de même de s’emballer. Il rappelé que « tout n’était pas parfait ».

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Les faiblesses sur coups de pied arrêtés ne se sont pas évaporées en une soirée. Surtout que le calendrier ne laisse aucun répit. L’Olympique de Marseille fera face à Sturm Graz jeudi, Le Havre dimanche au Vélodrome, puis Toulouse le 1er novembre. « Il faudra bien négocier si on veut prolonger cette série », a-t-il prévenu.