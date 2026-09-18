Besiktas ‑ OM : Impuissant, Marseille inquiète avant le Classico (4-1)

L’OM n’est pas parvenu à sortir la tête de l’eau face au Besiktas, pour son entrée en lice en Ligue Europa. Ce jeudi 17 septembre, Marseille n’a pas rivalisé en seconde période et s’incline lourdement 4-1. Un naufrage collectif inquiétant, avant le Classique ce dimanche.

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Comme annoncé la veille en conférence de presse, Bruno Genesio a décidé de légèrement faire tourner. En effet, Neal Maupay, Keyliane Abdallah ou encore Ulisses Garcia, ont figuré dans le onze de départ olympien. Cependant, ce choix n’aura malheureusement fonctionné que 45 minutes.

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En première période, l’OM se montre offensif et manque de peu d’ouvrir le score par l’intermédiaire d’Abdallah, mais la frappe enroulée du jeune ailier marseillais est repoussée par Alexander Nübel (13e). Trop attentiste défensivement, Marseille se fait punir sur la première occasion franche des Turcs, convertie par l’ancien Clermontois Ilhan Fakili (15e). Les Phocéens n’abdiquent pas et profitent des espaces laissés par la défense stambouliote pour égaliser. Remuant sur son côté droit, Keyliane Abdallah marque son premier but sous le maillot olympien (29e).

En seconde période, les visiteurs subissent et coulent en l’espace de trois minutes. Tout d’abord, sur une frappe précise du gauche de Vaclav Cerny (56e), puis par un coup de tête salvateur de l’ancien marseillais Amir Murillo (59e). En fin de match, les Turcs mettent fin aux espoirs marseillais par l’entrant Ernest Poku (81e). Jeffrey de Lange est de nouveau battu et Marseille s’incline logiquement 4-1.

Qu’est-ce qui a péché pour Marseille hier soir ?

À Istanbul, l’équipe de Bruno Genesio n’a pu rivaliser qu’une période sur deux face au Besiktas de Vincenzo Italiano. Et pourtant, le club olympien avait su tenir tête aux Turcs durant les 45 premières minutes, grâce notamment à un Keyliane Abdallah dans un grand soir. Pur produit du centre de formation marseillais, le jeune Marseillais a fêté sa première titularisation par un but décisif à ce stade de la rencontre.

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Cependant, comme lors des précédents matchs, les coéquipiers de Timothy Weah ont montré leurs limites en seconde période. Défensivement, le match est devenu un calvaire pour les Olympiens. Trop laxiste, le club de la Canebière a encaissé quatre buts hier soir. Au total, l’équipe de Bruno Genesio a déjà concédé dix buts depuis le début de l’exercice, une première depuis la saison 1964-1965. La charnière centrale du soir (Egan-Riley – Cornelius) n’a pas été à la hauteur du rendez-vous. L’entrée discrète de Nayef Aguerd, à la place du Canadien, n’a pas arrangé les choses.

En attaque, les entrées des habituels titulaires, Amine Gouiri et Igor Paixão, n’ont pas apporté davantage d’élan offensif. Les Olympiens ont été inoffensifs et ont semblé avoir déjà baissé les bras après le second but turc. Cette prestation collective peut inquiéter, alors que Marseille reçoit le PSG au Vélodrome dans seulement deux jours.

Quelle a été la réaction de Bruno Genesio après cette nouvelle défaite ?

Interrogé au micro de Canal+, l’entraîneur olympien n’a pas cacher sa frustration à l’issue de la rencontre : « On a fait jeu égal avec eux en première mi-temps. En début de deuxième mi-temps, on a plutôt eu l’emprise jusqu’au deuxième but. Après, on s’est effondré. Quand vous êtes dans une période où vous enchaînez les défaites, vous vous raccrochez à peu de choses. Et quand ça ne tourne pas comme vous le souhaitez, c’est difficile mentalement », a-t-il déclaré après avoir subi une quatrième défaite de rang, toutes compétitions confondues.

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L’ancien technicien du LOSC est conscient des problèmes récurrents de son équipe : « La plupart des matchs se ressemblent, avec des premières mi-temps assez équilibrées où l’on fait pas mal de bonnes choses. Puis, au fur et à mesure du match, notre jeu s’étiole, on perd en organisation tactique. Plus aucune protection de notre défense, on ne court plus ensemble », souligne-t-il après avoir confié ne pas vivre les « meilleurs moments » de sa carrière.

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Après cette nouvelle désillusion en Europe, l’OM devra vite se remobiliser en championnat, afin de préparer au mieux la réception de son éternel rival, le Paris Saint-Germain.