Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos : Igor Paixao dans la tourmente après la défaite

Elément plus qu’important de l’OM, Igor Paixao connait une baisse de régime inquiétante. L’ailier brésilien a encore déçu ce jeudi soir lors de la défaite à domicile (0-1) contre l’Olympiakos.

OM : Le pari manqué de Bruno Genesio face à l’’Olympiakos

Bruno Genesio a aligné hier soir Igor Paixao en dépit de son coup de sang à Troyes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille espérait que son attaquant brésilien profite du choc contre l’Olympiakos pour retrouver ses sensations. Sauf que le déclic n’est pas venu. L’OM a chuté à domicile (0-1) lors de cette deuxième journée de Ligue Europa.

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Les Phocéens ont aussi vu leur attaquant attaquant prolonger sa période de doute. Igor Paixao arborait pourtant un sourire retrouvé dès l’entame du match. Il affichait une vraie volonté de bien faire au stade Vélodrome. Cette bonne volonté ne s’est jamais traduite par des gestes décisifs. L’ancien prodige de Feyenoord est resté muet, loin de son niveau de la préparation estivale.

Une disette embarrassante pour Igor Paixao

Le Brésilien de 26 ans n’a offert aucune de ses accélérations habituelles dans un stade Vélodrome loin d’être plein. Le constat est même préoccupant. Il vient de disputer son onzième match de suite sans marquer ni délivrer de passe décisive. Son dernier but remonte au 10 avril, lors de la victoire contre Metz (3-1).

Cette série pèse lourd, car Igor Paixao reste la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Il est arrivé à l’été 2025 de Feyenoord pour 35 millions d’euros, bonus compris. Un tel investissement implique des attentes élevées. Le joueur peine aujourd’hui à y répondre. La Provence lui a infligé la note de 3 pour sa mauvaise prestation face aux Grecs.

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Son cas personnel nourrit logiquement les interrogations autour de sa place dans le onze marseillais. Sans parler que son coup de colère à Troyes avait provoqué de vives critiques à son égard. Mais réduire le problème à Paixao serait trop simple.

Un collectif en manque d’inspiration

L’Olympique de Marseille a manqué de solutions offensives ce jeudi soir face à une équipe grecque bien organisée. En première période, les Marseillais n’ont tenté que deux frappes timides. Une reprise de Keyliane Abdallah, bien captée par Ortega (37e), et une tentative de Neal Maupay annulée pour hors-jeu (39e).

On se demande dès lors qui, dans cet effectif, peut vraiment faire trembler les filets adverses. La physionomie a un peu évolué avec les entrées d’Amine Harit et Amine Gouiri. Mieux entouré, Igor Paixao semblait plus inspiré, sans réussir à concrétiser. Sa frappe enroulée (60e) n’a pas trouvé la cible alors qu’il avait là une belle occasion de se relancer.

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Cette situation résume assez bien l’état de l’équipe. De la bonne volonté et quelques fulgurances, mais pas assez d’efficacité. Bruno Genesio devra trouver la solution pour relancer la machine phocéenne et un attaquant dans la tourmente.