Accueil - PSG - Brest- PSG : Hakimi blessé, les nouvelles ne sont pas bonnes

‎‎Achraf Hakimi a quitté prématurément la pelouse lors de Brest-PSG après avoir été touché en première période. Le latéral parisien doit passer des examens médicaux afin de déterminer la nature de sa blessure et son éventuelle indisponibilité.‎

‎PSG : Hakimi, la tâche noire de la soirée à Brest

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‎‎La soirée brestoise avait pourtant bien commencé pour le PSG, mais la sortie d’Achraf Hakimi a rapidement jeté une ombre sur la victoire parisienne (0-1). Touché après un contact, le Marocain a dû abandonner ses partenaires avant la pause, laissant sa place à Fabian Ruiz à la 39e minute.

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‎‎Luis Enrique n’a pas cherché à masquer son inquiétude et son incertitude sur son état après la rencontre. « Hakimi ? J’espère que ce n’est rien de grave, c’est difficile à savoir. Demain, il ira voir les docteurs », a expliqué l’entraîneur parisien. Pour l’instant, aucune durée d’absence ne peut donc être avancée avec certitude encore moins la gravité de la blessure.

‎‎Un verdict médical très attendu

‎‎Le PSG doit désormais attendre les examens pour connaître précisément la nature de la blessure du Marocain. C’est le seul moyen de savoir si Hakimi pourra rapidement retrouver le groupe ou si cette alerte physique risque de le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

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‎‎Cette prudence est d’autant plus compréhensible que le calendrier parisien ne laisse guère de place aux imprévus. Une absence prolongée du latéral droit obligerait Luis Enrique à réorganiser son couloir, alors que les rendez-vous importants vont s’enchaîner, avec notamment le Barça et Manchester City en ligne de mire en C1.

‎‎Un marathon qui commence à laisser des traces

‎‎Le contexte rend cette blessure particulièrement surveillée. Achraf Hakimi a énormément joué ces dernières saisons avec le Paris Saint-Germain et le Maroc : 55 rencontres en 2024-2025, puis 32 apparitions la saison suivante, soit un total de 87 matchs disputés ces deux dernières saisons avec le club francilien.

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‎‎À Paris, son importance dépasse largement son rôle défensif. Capable de multiplier les courses, d’apporter le surnombre et de peser dans les trente derniers mètres, il occupe une place centrale dans l’animation de Luis Enrique. Une indisponibilité, même temporaire, ne serait donc pas anodine.

‎‎Pourquoi l’inquiétude est légitime à Paris

‎‎Le calendrier européen ajoute une couche de pression. Les Parisiens doivent notamment composer avec des échéances de Ligue des champions rapprochées, tandis que la prochaine fenêtre internationale concerne également directement Hakimi et la sélection marocaine.

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‎‎Pour l’instant, inutile de sortir le grand thermomètre dramatique : aucun diagnostic définitif n’est encore connu. Mais une chose est certaine, le PSG suivra les examens avec attention. La prochaine communication médicale permettra de transformer cette inquiétude en information concrète.