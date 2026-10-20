Compo officielle PSG-Barça : Hernandez à gauche face à Yamal

Ni Lucas Digne, ni Warren Zaïre-Emery. Dans la compo officielle PSG Barça, Luis Enrique confie le couloir gauche à Lucas Hernandez pour remplacer Nuno Mendes, forfait. Ce mardi à 21 heures au Parc des Princes, le Français aura Lamine Yamal en face de lui. Hansi Flick, de son côté, laisse Rodri et Fermín López sur le banc.

Compo officielle du PSG : Lucas Hernandez lancé contre Lamine Yamal

PSG : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez ; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le reste du onze parisien était attendu. Le seul vrai choix concernait l’arrière gauche, et la plupart des compositions probables publiées dans la journée annonçaient Zaïre-Emery à ce poste. Samedi à Strasbourg, c’est lui qui avait fini le match de ce côté, après une première période où Digne avait débuté. Hernandez, lui, jouait dans l’axe à la Meinau.

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Luis Enrique a donc tranché pour un défenseur de métier. Hernandez connaît le poste, il y a été sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, et il apporte un profil plus physique que Digne, 33 ans, face à la vitesse de Yamal. Ce duel faisait déjà craindre le pire à certains consultants quand le nom de l’ancien Barcelonais circulait. Le staff parisien avait aussi travaillé un plan spécifique pour freiner le Catalan. Zaïre-Emery, capitaine samedi en Alsace, démarre sur le banc.

Compo du Barça : Olmo et Bernal titulaires, Flick bouscule son milieu

FC Barcelone : Joan García ; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo ; Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo ; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

La surprise vient du milieu. Rodri et Fermín López figuraient dans la quasi-totalité des onze annoncés. Ils regardent finalement le début de match depuis le banc, remplacés par Marc Bernal et Dani Olmo. Pour Olmo, la titularisation récompense un week-end réussi : il a enfin marqué contre le Betis, après des semaines sans but.

En défense, Flick fait avec ce qu’il a. Sans Jules Koundé, Eric Garcia ni Andreas Christensen, tous blessés, il aligne le jeune Xavi Espart à droite. Gerard Martín, gêné contre le Betis, tient bien sa place aux côtés de Pau Cubarsí. Cancelo reste à gauche, où il aura affaire à Doué ou Hakimi selon les phases de jeu.

PSG-Barça : ce que disent ces deux compos

Paris aligne son onze type, à une exception près. Le Barça, lui, se présente avec une défense de dépannage et un milieu remanié, à cinq jours du Clasico contre le Real Madrid. Rien n’indique que Flick ménage Rodri et Fermín López en vue de dimanche, l’entraîneur allemand ne l’a pas dit. Mais deux titulaires habituels sur le banc d’un match de cette taille, ce n’est pas anodin.

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Compo probable PSG-Barça : Zaïre-Emery pour freiner Yamal

Devant, Raphinha retrouve le Parc des Princes, une pelouse qui lui a souvent réussi. La rencontre sera dirigée par l’Anglais Michael Oliver, dont la désignation fait parler en Catalogne. Pour suivre toute l’actualité du club de la capitale, rendez-vous sur notre rubrique PSG.

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