PSG : Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé… la pire nouvelle possible

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Le PSG a battu le FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions, mais a laissé Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia à l’infirmerie en cours de match. Après la rencontre, Luis Enrique a parlé de « pire nouvelle » pour ces trois sorties, alors que Paris reçoit Lyon dimanche en Ligue 1.

PSG-Barça : Une victoire de prestige assombrie par trois blessures

Comme une semaine plus tôt contre Manchester City, le PSG s’est imposé 4-2 face au FC Barcelone. Mais la soirée a viré à l’inquiétude quand Ousmane Dembélé, Marquinhos puis Khvicha Kvaratskhelia ont quitté la pelouse. Des blessures de trois joueurs majeurs de Luis Enrique, qui pourraient coûter cher au PSG sur la suite de la saison.

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Premier coup dur dès la 19e minute : Ousmane Dembélé s’est arrêté net, tout en se tenant l’arrière de sa cuisse gauche, avant de filer aux vestiaires. À la 59e, le capitaine Marquinhos et l’ailier géorgien Kvaratskhelia ont quitté la pelouse à leur tour. Trois départs, et un succès qui brille un peu moins.

Luis Enrique face à une inquiétude encore sans diagnostic

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas masqué son souci. « Je ne suis pas le docteur », a rappelé l’entraîneur espagnol, qui préfère attendre les examens médicaux. Il a ajouté : « Il faut attendre demain pour savoir après les tests qu’ils feront ». Le technicien parisien a surtout insisté sur le poids de ces trois joueurs.

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« Ces trois blessés, trois joueurs importants, c’est la pire nouvelle. C’est comme ça le football de haut niveau », a conclu Luis Enrique. Pour Marquinhos et Kvaratskhelia, on ignore tout de la nature et de la durée de l’absence. Pour Dembélé, une possible lésion à l’ischio-jambier gauche a été évoquée par RMC.

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Prochain rendez-vous, déjà calé pour le PSG : la réception de l’Olympique lyonnais dimanche, pour clore la huitième journée de Ligue 1. Il reste peu de temps, et le staff médical comme l’encadrement sportif butent sur une question simple : qui sera assez remis pour jouer ?

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Marquinhos tient la défense parisienne, Dembélé et Kvaratskhelia offrent chacun un style différent devant. Les perdre tous les trois d’un coup forcerait Luis Enrique à rebattre ses cartes, derrière comme devant. Mais rien n’est acquis : aucune absence contre Lyon n’est tranchée avant les examens et le verdict du staff.

Trois cadres touchés, un effectif à réévaluer

Cette triple alerte tombe en pleine série de matchs sur plusieurs fronts. Contre Barcelone, Paris a montré qu’il sait battre un gros adversaire, mais ces blessures risquent de compliquer la gestion de l’effectif dans les jours à venir. Le score ne gomme pas l’inquiétude autour de la condition physique de trois joueurs importants.

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Les examens à venir diront la gravité des blessures et les éventuels délais de reprise. D’ici là, Luis Enrique doit préparer la réception de Lyon sans toutes les réponses. Paris doit garder le bénéfice de cette victoire européenne tout en mesurant précisément les dégâts médicaux d’une soirée qui a laissé trois cadres sur le flanc.