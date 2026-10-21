Accueil - PSG mercato - LDC : Battu, le FC Barcelone va porter plainte contre le PSG

Le FC Barcelone songe à saisir l’UEFA après sa défaite (4-2) contre le PSG au Parc des Princes, en Ligue des champions, à cause d’un tifo que ses dirigeants jugent offensant. Le coupable présumé, une fresque provocatrice des ultras parisiens, déployée avant le coup d’envoi et tirée du film d’horreur Massacre à la tronçonneuse.

PSG-Barça : Un tifo sanglant qui fait grincer des dents en Catalogne

Le PSG a gagné sur la pelouse, et il a aussi fait du bruit dans les tribunes, avec un tifo surprise de ses supporters qui fait échos même jusqu’en Catalogne. D’après le quotidien catalan Sport, la direction du Barça juge le tifo du Collectif Ultras Paris (CUP) violent et offensant.

Le club espagnol devrait donc signaler l’affaire à l’UEFA pour exprimer son mécontentement. La fresque, visible avant la rencontre, montrait Leatherface, le tueur de Massacre à la tronçonneuse. Habillé d’un maillot parisien et couvert de sang, il découpait l’écusson du Barça à la tronçonneuse.

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Légende : « Massacre à la parisienne ». Le ton de la soirée était donné, celui d’une rivalité sans fard. Beau spectacle pour les supporters parisiens, sans doute, mais beaucoup moins drôle pour leurs homologues catalans, on s’en doute.

« Massacre à la parisienne »



Le CUP lance le choc entre le PSG et le FC Barcelone. #PSGBarça pic.twitter.com/LVIGhysN1o — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 20, 2026

L’UEFA face à une provocation qui dépasse les tribunes

Par cette démarche, le Barça veut dénoncer une animation qu’il estime déplacée. La presse catalane affirme que les dirigeants blaugrana veulent porter l’affaire devant l’instance européenne.

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Une procédure disciplinaire s’ouvrira-t-elle, avec d’éventuelles sanctions pour le PSG ? Personne ne le sait encore. Reste à voir si le FC Barcelone franchira le pas au-delà de son envie de signaler le club parisien à l’UEFA.

Le Collectif Ultras Paris n’en est pas à son premier spectacle

Les supporters parisiens ont l’habitude de ces tifos soignés et puisent souvent dans le cinéma et la culture populaire pour les grandes soirées européennes. En octobre 2023, le CUP avait ainsi déployé une immense représentation de Jean-Paul Belmondo, pistolet à la main, tirée de l’affiche du film Le Professionnel. Ces animations façonnent l’image du Parc des Princes, même si elles divisent parfois selon leur contenu et leur cible.

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Sur le terrain, le PSG s’est imposé 4-2 et a affiché sa supériorité, dans un match qui s’est déroulé sans incident sur la pelouse. Cette victoire ne tranche pas pour autant le débat sur les limites de la provocation en tribunes. Liberté d’expression des supporters, rivalité sportive, règles disciplinaires : l’UEFA pourrait devoir examiner une controverse née bien avant le premier coup de sifflet.