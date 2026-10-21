Accueil - PSG mercato - PSG : Grosse crainte pour Kvaratskhelia, le vestiaire réagit

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Gravement blessé au genou face au Barça, Khvicha Kvaratskhelia risque de manquer la suite de la saison. L’attaquant du PSG a reçu de nombreux messages de soutien venant de ses coéquipiers et de Napoli, son ancien club.

PSG : Khvicha Kvaratskhelia vers une fin de saison précoce

Luis Enrique peut savourer sa victoire face au FC Barcelone (4-2). Le prix à payer a cependant été très lourd. Le Paris Saint-Germain a perdu trois cadres sur blessure lors de ce choc en Ligue des champions. Khvicha Kvaratskhelia figure parmi les blessés.

La direction parisienne confirme que l’attaquant Géorgien « souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit ». Cette blessure nécessitera une opération et plusieurs mois d’absence. La perte est considérable pour le double champion d’Europe en titre.

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Khvicha Kvaratskhelia a lui-même publié un message émouvant sur Instagram. Il se demande ce qu’il avait « fait pour mériter » une telle épreuve. Le numéro 7 parisien ne se laisse pas abattre pour autant. Il assure qu’il reviendrait plus fort après sa rééducation. Le Napoli, son ancien club, lui a rapidement témoigné son soutien. De même que le vestiaire du PSG et plusieurs icones du football.

Le vestiaire parisien à fond derrière son frère d’armes

Sous la publication de Khvicha Kvaratskhelia, les commentaires ont afflué. Ses coéquipiers ont multiplié les messages de soutien. « Reste fort mon frère », « nous sommes tous avec toi », « tu reviendras plus fort ». Ilya Zabarnyi, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ferran Torres ont été parmi les premiers à réagir.

Ils ont été rejoints par l’ancien Parisien Gianluigi Donnarumma et par Renato Marin prêté au Portugal. La compagne du joueur a également publié un message poignant sur Instagram. Elle y rappelle que le couple a déjà écrit des chapitres incroyables au PSG. Cette épreuve n’est pas la fin de leur histoire. Mais le début d’un autre retour, qu’ils aborderont ensemble, « plus forts que jamais ».

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En attendant, Luis Enrique devra trouver des solutions offensives pour pallier l’absence de son ailier. Même si cet élan de solidarité autour de Khvicha Kvaratskhelia rappelle la force du groupe parisien.