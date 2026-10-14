PSG : Une enquête embarrassante secoue Paris avant Man City

Le PSG doit gérer une affaire sensible avant d’affronter ce mercredi soir Manchester City. Plusieurs membres du club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi ont été entendus dans une enquête préliminaire.

PSG : Plusieurs dirigeants entendus dans une enquête pour harcèlement

Luis Enrique aurait préféré que seul le terrain occupe les esprits avant d’affronter Manchester City. L’entraîneur du Paris Saint-Germain avait lui rappelé qu’on « ne peut pas calculer » contre les Cityzens. Son groupe se prépare à un choc de très haut niveau ce mercredi soir à l’Etihad Stadium. Sauf que l’actualité judiciaire s’invite dans le décor à Paris.

Ce dossier tombe à un moment peu opportun pour le PSG. Luis Enrique et ses hommes comptent enchainer une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions. La capacité des Parisiens à rester concentré uniquement sur le volet sportif sera scrutée de très près autant que son onze de départ.

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D’après l’AFP, information confirmée par le parquet de Paris, plusieurs membres du personnel et de la direction ont été entendus avant l’été. Ils l’ont été dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « harcèlement moral au travail ». Cette enquête a été ouverte après une plainte déposée en mai 2025 par Kheira Hamraoui, ancienne milieu de terrain du club.

Kheira Hamraoui déterminé à obtenir gain de cause

Les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes cherchent à savoir si la joueuse a volontairement été écartée du groupe après sa convalescence avec un objectif claire : l’inciter à partir. Contactée par le média, la direction du PSG n’a pas souhaité réagir.

Nous rappelons qu’aucune conclusion judiciaire n’a établi les faits dénoncés au moment où nous rédigeons ce texte. Kheira Hamraoui a quitté le club de la capitale en juin 2023. Elle estime que sa mise à l’écart l’a poussée vers des championnats moins prestigieux, d’abord au Mexique, puis en Arabie saoudite.

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Son avocat, Pascal Garbarini, se réjouit que « l’enquête avance ». Il affirme que sa cliente veut obtenir réparation. Selon lui, la démarche pourrait aussi inciter les clubs à « revoir le traitement des joueuses » qui ne correspondent plus à leur projet sportif.

Ne pas tout mélanger

Cette procédure ne doit pas être confondue avec l’affaire de l’agression survenue le 4 novembre 2021 à Chatou, dans les Yvelines. A cette période, Kheira Hamraoui avait été frappée à coups de barres de fer. Le parquet avait requis un procès contre son ancienne coéquipière Aminata Diallo, soupçonnée d’avoir commandité les faits, ainsi que contre César Mavacala.

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Il s’agit de soupçons, et non de condamnations. L’ancienne joueuse avait réclamé 3,5 millions d’euros au PSG devant les Prud’hommes. Elle a été déboutée en décembre 2025 mais elle a fait appel. Ce qui maintient ce volet ouvert. Les auditions montrent que les investigations avancent, sans préjuger de leur issue.

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Le dossier reste sensible pour le Paris Saint-Germain. La suite dépendra du travail des enquêteurs et de la justice. Tandis que la section masculine du PSG tentera de vaincre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions.

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