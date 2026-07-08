Gianluigi Donnarumma au PSG : retour sur son départ vers Manchester City (2025)

À l’été 2025, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Manchester City. Ce dossier, qui a suscité de nombreuses réactions et rumeurs pendant plusieurs semaines, a fait l’objet d’une abondante couverture. Cette page rassemble les informations vérifiées afin d’offrir une vision claire et à jour de ce feuilleton.

Ce que l’on sait

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Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme le gardien titulaire du club durant plusieurs saisons. Son transfert vers Manchester City, acté à l’été 2025, a mis fin à cette période. Le club parisien a depuis entamé la succession de son ancien portier, tandis que Donnarumma a rejoint son nouveau club anglais.

Pourquoi cette page

De nombreux articles ont été publiés au fil des semaines sur ce dossier, souvent au moment de rumeurs ou de rebondissements. Afin d’offrir une information claire, à jour et non redondante, ces contenus ont été consolidés au sein de cette page de référence unique.

Mise à jour

Page mise à jour le 8 juillet 2026. Le dossier est aujourd’hui clos : Gianluigi Donnarumma évolue depuis 2025 à Manchester City.