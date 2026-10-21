Accueil - PSG mercato - PSG : Après le Barça, Dembélé et Marquinhos sont fixés sur leur sort

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Le PSG n’est pas sorti indemne de son choc contre le Barça. Khvicha Kvaratskhelia s’est blessé. Ousmane Dembélé et Marquinhos ont aussi rejoint l’infirmerie. Les trois Parisiens sont fixés sur leur sort.

PSG : Alerte rouge pour Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain reste sans doute la meilleure équipe d’Europe. Le club entraîné par Luis Enrique a frappé un grand coup mardi soir en Ligue des champions. Les Parisiens sont venus à bout des Catalans (4-2). L’entraîneur du PSG a cependant perdu plusieurs de ces cadres lors de ce choc européen.

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Khvicha Kvaratskhelia a été le premier à tomber. L’attaquant géorgien souffre d’une rupture du ligament croisé. Cette l’éloignera des terrains pendant une longue durée. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le Paris SG.

Ousmane Dembélé et Marquinhos absents plusieurs semaines

Ousmane Dembélé et Marquinhos sont eux aussi sortis sur blessure. Les examens médicaux révèlent « une lésion à la cuisse gauche » pour l’attaquant français. Le défenseur brésilien est quant à touché à la cuisse droite. La direction du PSG ne précise pas le grade de ces blessures.

🚨🚨 OFFICIEL !!! OUSMANE DEMBÉLÉ 🇫🇷 ET MARQUINHOS 🇧🇷 SONT ABSENTS POUR PLUSIEURS SEMAINES !!! 🤕❤️💙



Le Français souffre d'une lésion à la cuisse gauche tandis que le capitaine est touché à la cuisse droite.



Ils resteront en soins et seront écartés des terrains pour les… https://t.co/lBGSyE5JEl pic.twitter.com/TuktRFu9ZG — BeFootball (@_BeFootball) October 21, 2026

Cette omission entretient le flou sur la durée réelle de leur indisponibilité. Le PSG explique dans son communiqué : « Ousmane Dembélé et Marquinhos resteront en soins ces prochaines semaines ». Cette formule ne fixe aucune date de retour. Elle laisse cependant entrevoir un long moment loin des terrains.

Luis Enrique devra vite trouver des solutions

Le casse-tête est immense pour Luis Enrique. Le Ballon d’Or 2025 constitue le leader offensif de l’équipe. Marquinhos reste le pilier de la défense. Perdre ces deux cadres, en plus de Kvaratskhelia, oblige le coach à repenser son système de jeu. Sa prochaine composition d’équipe sera scrutée de très près.

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Le PSG sera face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche 25 octobre. La profondeur de banc parisien sera mise à rude épreuve dans les semaines à venir. Luis Enrique devra faire preuve d’ingéniosité pour garder une équipe performante sur tous les tableaux.