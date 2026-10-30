Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Paris connaît le prix à payer pour Rayan Cherki

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Le PSG sait enfin combien il lui en coûterait pour recruter Rayan Cherki. Manchester City réclamerait une fortune pour lâcher l’international français, que le Real Madrid suit également de près.

Mercato PSG : City place la barre à 90 millions d’euros pour Rayan Cherki

Le mercato parisien pourrait vite devenir une affaire très coûteuse. Le PSG cherche des joueurs capables d’apporter plus de créativité en attaque, et il surveillerait de très près la situation de Rayan Cherki. D’après CaughtOffside, Manchester City aurait fixé son prix à environ 90 millions d’euros pour envisager un transfert de son milieu offensif.

Ce tarif affiche ainsi sans détour la position des Citizens dans ce dossier. Arrivé de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, le Français a pris peu à peu de la place dans l’effectif mancunien. Sa technique, sa vision du jeu et son talent pour faire la différence dans les petits espaces peuvent séduire les dirigeants parisiens.

Le Real Madrid s’invite dans la course parisienne

Le PSG ne serait pas le seul sur ce dossier. CaughtOffside affirme aussi que le Real Madrid garde un œil sur la situation de l’international français. Cette concurrence pourrait vite compliquer les plans du club de la capitale, si les deux formations passaient de l’intérêt aux actes.

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Côté Manchester City, l’intérêt de deux gros clubs européens place les Citizens en bonne posture pour d’éventuelles discussions futures. Rien n’oblige le club anglais à céder son joueur à court terme. Cherki est sous contrat jusqu’en 2030, il lui reste donc plusieurs années d’engagement avec les Citizens. Cela offre nettement plus de marge de manœuvre à la direction mancunienne.

Un investissement conséquent pour le projet de Luis Enrique

Ses performances expliquent aussi les exigences financières évoquées. Lors de la saison écoulée, Rayan Cherki a marqué 10 buts et offert 15 passes décisives. Pour le compte de la campagne en cours, le Français compte 6 buts et 3 passes décisives en 11 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Skyblues.

Ces chiffres montrent son poids dans le jeu offensif et sa capacité à peser directement sur la production de son équipe. Pour le PSG, l’enjeu dépasse donc le simple intérêt sportif. Payer les 90 millions d’euros obligerait à définir précisément le rôle du joueur dans le système de Luis Enrique, sans oublier les équilibres à préserver au sein même de l’effectif.