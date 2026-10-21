Accueil - PSG mercato - PSG : Kvaratskhelia fait une promesse après sa blessure

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Le PSG a terrassé le FC Barcelone (4-2) ce mardi soir. Mais ce succès est c assombrie par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le Georgien a dressé un message fort aux supporters parisiens.

PSG sous le choc, fin de saison en vue pour Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain a certes triomphé du FC Barcelone (4-2), mardi soir en Ligue des champions. Mais cette victoire a laissé un goût amer aux Parisiens. Le club de la capitale a perdu trois joueurs sur blessure. Khvicha Kvaratskhelia en fait partie.

L’attaquant du PSG a abandonné ses coéquipiers dès la 20eme minute de jeu. Le diagnostic médical est inquiétant. Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé. Le verdict est lourd : saison quasi terminée pour l’ailier géorgien.

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Ce coup d’arrêt est terrible pour un joueur au sommet. Le meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue des Champions traversait une période exceptionnelle. Il est même un sérieux candidat au Ballon D’or. Sa longue absence va forcément bouleverser les plans de Luis Enrique.

Son message aux supporters du Paris SG

Khvicha Kvaratskhelia a livré un message bouleversant sur les réseaux sociaux. Il y évoque d’abord sa foi et son incompréhension : « avant chaque match, je demandais à Dieu de me laisser quitter le terrain en bonne santé. En vain. » Puis il s’interroge : « pourquoi moi, précisément ? », rappelant qu’il n’avait « jamais rien négligé ».

Il s’était préparé comme jamais pour ce grand rendez-vous européen. L’ancien attaquant de Naples est certes gravement blessé. Mais il refuse de se laisser abattre. Il voit dans cette épreuve un sens. « Si, à travers ce qui m’arrive, j’ai pu protéger d’autres joueurs sur le terrain, je suis prêt à traverser ces mois de travail, de douleur, de souffrance et de larmes. »

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Le Parisien conclut par un engagement fort. « Je vous le promets : je ne vous trahirai pas, je ne perdrai pas une seule seconde. » Cette promesse résonne comme un message d’espoir pour les supporters du Paris SG. La rééducation sera longue, mais l’état d’esprit de Kvaratskhelia reste déterminé.