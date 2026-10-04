Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique récupère Zaïre-Emery avant la reprise

Warren Zaïre-Emery devrait être disponible pour le PSG lors de la réception du Mans, samedi 10 octobre au Parc des Princes. Touché à la cuisse gauche contre l’OM, le milieu parisien a été ménagé pendant la trêve internationale et pourrait reprendre l’entraînement avant le prochain match de Ligue 1.

PSG : Zaïre-Emery peut-il déjà tourner la page de sa blessure ?

Le Paris Saint-Germain a de bonnes raisons de souffler après une trêve internationale qui aurait pu laisser davantage de traces. Warren Zaïre-Emery, victime d’une légère lésion à la cuisse gauche lors du Classique remporté à Marseille (2-1), se dirige vers un retour à temps pour affronter Le Mans.

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Le jeune milieu avait dû déclarer forfait avec l’équipe de France afin de poursuivre ses soins. Le diagnostic communiqué par le club parisien était plutôt rassurant. Dans son point médical, le PSG avait indiqué que « Warren Zaïre-Emery restera en soins cette semaine », tout en laissant entendre que l’indisponibilité devait rester limitée.

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Alors que cette période de récupération arrive à son terme, le joueur devrait pouvoir retrouver progressivement les séances collectives dans les prochains jours, sauf complication ou rechute de dernière minute.

Pourquoi son retour tombe à pic pour Luis Enrique ?

Pour Luis Enrique, cette perspective constitue évidemment une bonne nouvelle. Zaïre-Emery occupe une place importante dans l’entrejeu parisien et son retour offrirait à l’entraîneur espagnol une solution supplémentaire au moment où le PSG doit relancer sa dynamique en championnat.

Après les succès obtenus à Brest puis à Marseille, Paris retrouvera Le Mans avec l’objectif de poursuivre sa remontée au classement. Il faudra néanmoins éviter de transformer une probable disponibilité en certitude médicale. Le retour à l’entraînement ne signifie pas automatiquement que Zaïre-Emery sera titularisé dès le coup d’envoi.

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Le staff parisien devra apprécier son état physique, son rythme et sa capacité à enchaîner les efforts. En matière musculaire, la prudence reste souvent un meilleur allié que la précipitation, même lorsque le calendrier pousse à accélérer.

Que représente réellement Zaïre-Emery dans l’effectif parisien ?

Cette éventuelle reprise est d’autant plus intéressante que le milieu français avait participé aux cinq premières journées de Ligue 1 avant sa blessure. Selon les données d’Opta Analyst, il avait débuté chacune de ces rencontres et totalisait 381 minutes de championnat avant le déplacement à Marseille. Il avait également disputé l’intégralité du succès parisien au Vélodrome, le 20 septembre.

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À seulement 20 ans, Zaïre-Emery possède déjà une expérience considérable au plus haut niveau avec le PSG. Son retour permettrait donc à Luis Enrique de retrouver un joueur habitué aux exigences de son système, capable d’apporter de l’activité et de la mobilité dans l’entrejeu. Face au Mans, samedi 10 octobre à 20h45, Paris pourrait ainsi récupérer une pièce importante sans avoir eu à attendre une longue absence.