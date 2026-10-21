Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : AMOS, sponsor premium du maillot de l’académie

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le logo d’AMOS va désormais s’afficher dans le dos de tous les jeunes Canaris. Le FC Nantes a officialisé ce mercredi l’arrivée de l’école de commerce du sport comme partenaire premium de son Académie. Un nouveau sponsor maillot qui concerne toutes les catégories, de l’école de football jusqu’aux U19.

FC Nantes : un sponsor maillot de l’école de foot aux U19

Le marquage d’AMOS Nantes figurera au dos des tenues de l’ensemble des équipes de jeunes du club. La marque sera donc visible partout où joue la formation nantaise, des plateaux des plus petits aux rencontres des U19.

Lire aussi : Vente OM : Paulo Tavares impliqué dans un projet à Marseille

À voir

Lille-Galatasaray (2-4) : Osimhen crucifie son ancien club

Le rapprochement n’a rien d’une découverte. AMOS et le FC Nantes travaillent ensemble depuis 2017 sur plusieurs projets. Cet accord donne un cadre plus large à cette relation, que les deux parties présentent comme un partenariat stratégique tourné vers la formation et la jeunesse.

Des étudiants au travail sur les dossiers du club

Le contrat ne se limite pas au textile. Au fil de la saison, les étudiants d’AMOS plancheront sur des projets pédagogiques construits autour de problématiques concrètes du club. Des rencontres et des masterclass sont aussi au programme.

L’école existe depuis plus de vingt ans et compte 17 campus, dont plusieurs à l’étranger. Elle forme aux métiers du sport business : marketing, communication, événementiel, sponsoring, management, digital ou médias.

« Le sport est une formidable école de vie », a déclaré Xavier Lamboursin, directeur d’AMOS Nantes. Il invite lycéens, étudiants, professionnels en reconversion et sportifs de haut niveau à rejoindre le campus.

À voir

OM : Genesio emmène un renfort inattendu à Sturm Graz

Lire aussi : FC Nantes : Fabien Centonze rationné, le côté droit vacille

Un message aux jeunes qui ne passeront pas pro

Le club et l’école insistent sur un point : les jeunes passionnés peuvent trouver leur place dans le monde du sport, même sans jamais signer de contrat professionnel. Dans un centre de formation, où seule une minorité atteint le haut niveau, l’argument a du poids.

Une éclaircie dans une saison agitée

L’annonce tombe à un moment délicat. Relégués en Ligue 2 au terme de la saison 2025-2026 après treize ans dans l’élite, les Canaris occupent la 14e place après neuf journées. Le dossier de reprise par Phenix Sport Invest, la société de Paulo Tavares avec laquelle Waldemar Kita a signé un compromis de vente, attend encore plusieurs feux verts, comme nous l’expliquions dans notre point sur la situation du club.

Dans ce contexte, la formation reste l’un des rares chantiers où le club peut afficher de la stabilité. Elle compte désormais un partenaire de plus à ses côtés.