Accueil - Mercato FC Nantes - Palmarès du FC Nantes : 8 titres de champion et 4 Coupes de France

Mise à jour du 3 octobre 2026 : le club nantais reste quatrième au nombre de titres de champion, malgré sa relégation en Ligue 2 en mai 2026.

Le palmarès du FC Nantes s’est construit en trente-six ans, entre le premier titre de 1965 et le dernier de 2001. Huit championnats de France, quatre Coupes de France et deux Trophées des champions placent les Canaris au quatrième rang des clubs les plus titrés du pays en championnat, à égalité avec Monaco.

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Les huit titres de champion au palmarès du FC Nantes

Quatre entraîneurs se partagent les huit sacres. José Arribas en compte trois, Jean Vincent et Jean-Claude Suaudeau deux chacun, Raynald Denoueix un.

Saison Entraîneur 1964-1965 José Arribas 1965-1966 José Arribas 1972-1973 José Arribas 1976-1977 Jean Vincent 1979-1980 Jean Vincent 1982-1983 Jean-Claude Suaudeau 1994-1995 Jean-Claude Suaudeau 2000-2001 Raynald Denoueix

Le classement des clubs français au nombre de titres, après le quatorzième sacre du PSG en 2026, place le FCN derrière Paris (14), Saint-Étienne (10) et Marseille (9), à égalité avec Monaco (8) et devant Lyon (7), selon le palmarès de la Ligue 1 tenu par Maxifoot.

Coupe de France : quatre victoires et six finales perdues

Les quatre finales gagnées se sont toutes disputées à Paris, deux au Parc des Princes et deux au Stade de France, la dernière sur un penalty de Ludovic Blas pour l’équipe d’Antoine Kombouaré. Calais, en 2000, était un club amateur de CFA qui avait ouvert le score.

Date Adversaire Score 16 juin 1979 Auxerre (D2) 4-1 a.p. 15 mai 1999 Sedan 1-0 7 mai 2000 Calais (CFA) 2-1 7 mai 2022 Nice 1-0

Six finales se sont terminées par une défaite : contre Strasbourg en 1966 (1-0), Saint-Étienne en 1970 (5-0), Lyon en 1973 (2-1), le PSG en 1983 (3-2) et en 1993 (3-0, les Canaris finissant à huit après trois expulsions), puis Toulouse en 2023 (5-1).

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Les autres trophées des Canaris

Le FCN a gagné le Trophée des champions en 1999 contre Bordeaux (1-0) et en 2001 contre Strasbourg (4-1). Il l’a perdu en 1995 et en 2000 aux tirs au but, contre le PSG puis Monaco, et en 2022 face au PSG (4-0) à Tel-Aviv. Le Challenge des champions de 1965, gagné 3-2 contre Rennes, est l’ancêtre de cette compétition et n’est pas compté par la Fédération.

En Coupe de la Ligue, la seule finale disputée s’est mal terminée : le 17 avril 2004, Sochaux l’emporte aux tirs au but (1-1, 5-4) devant 78 409 spectateurs au Stade de France. Le palmarès ne contient aucun titre de deuxième division : à chaque remontée, en 1963, 2008 et 2013, le club a terminé derrière au moins un autre club.

Le parcours européen des Canaris

Aucune Coupe d’Europe ne figure au palmarès du FC Nantes. Ses deux meilleures campagnes se sont arrêtées en demi-finale : en Coupe des coupes 1979-1980, Valence renverse une défaite 2-1 à l’aller en s’imposant 4-0 chez lui, et en Ligue des champions 1995-1996, la Juventus, future lauréate de l’épreuve, élimine les Nantais.

Le dernier passage européen date de 2022-2023 : deuxième de son groupe de Ligue Europa, le FCN retrouve la Juventus en barrage et sort après un 1-1 à Turin et une défaite 3-0 à domicile.

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Palmarès du FC Nantes : les questions fréquentes

Combien de titres de champion de France le FC Nantes a-t-il gagnés ?

Huit : 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995 et 2001.

Quel est le dernier trophée remporté par les Canaris ?

La Coupe de France, le 7 mai 2022, sur un penalty de Ludovic Blas face à Nice.

Les Canaris ont-ils gagné une Coupe d’Europe ?

Non. Ses meilleurs parcours sont deux demi-finales, en Coupe des coupes 1980 et en Ligue des champions 1996.

Combien de Coupes de France les Canaris ont-ils remportées ?

Quatre, en 1979, 1999, 2000 et 2022, pour six finales perdues. L’actualité du club est sur notre page FC Nantes.