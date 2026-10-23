Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro présente le joueur qui va faire des misères au FC Nantes

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Ian Catho a encensé un joueur clé de l’effectif de l’ASSE, avant le match contre le FC Nantes. Il pourrait être celui va tourmenter les Canaris, samedi (20h45), à Geoffroy-Guichard.

Le coach de l’ASSE parie sur le collectif pour dominer la Ligue 2

L’entraîneur de l’ASSE ne manque pas une occasion pour mettre en avant la force collective de son équipe. Après les victoires consécutives contre Rodez (2-0) et le Red Star (0-1), Ian Cathro a apprécié la progression de son équipe : « La manière dont les joueurs ont été connectés, la manière dont ils se sont battus, la façon dont les joueurs sur le banc ont soutenu ceux sur le terrain […] m’a fait dire qu’ils étaient une vraie équipe ».

Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a également insisté sur l’esprit collectif pour bâtir une équipe, capable de répéter les efforts ensemble et d’avoir des résultats positifs réguliers. Pour soutenir son argument, le technicien écossais a déclaré qu’il n’a ni titulaires ni remplaçants dans son groupe, mais plutôt une équipe de 22 joueurs. Il poursuit donc le « long processus », démarré en juillet, pour construire un effectif fort avec différents profils de joueurs.

Cathro : « Boakye est très important dans le dispositif de Saint-Etienne »

Cependant, Ian Cathro est fier du talent et des qualités individuelles des joueurs qui composent son effectif. Avant la réception du FC Nantes, il a notamment apprécié la progression d’Augustine Boakye, qu’il suivait avant de débarquer dans le Forez.

« Avant mon arrivée à l’ASSE, j’ai beaucoup appris sur lui. C’est un joueur sur qui je portais de l’attention sur la saison précédente. Il nous a rejoint un peu plus tard pendant la préparation, à cause de la Coupe du monde. On a beaucoup parlé cet été, j’ai beaucoup discuté avec lui. J’étais assez curieux de le voir réintégrer l’effectif.

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C’est quelqu’un de très important dans notre manière de construire cette équipe. On en a la preuve aujourd’hui. Il s’est beaucoup amélioré défensivement. Le dernier match, il a été exceptionnel dans ce domaine, sans le ballon, dans des moments où l’équipe a été déséquilibrée, son travail de récupération, de défense pour fermer des espaces au milieu a été très important », a-t-il témoigné.

Un joueur à fort potentiel et encore très prometteur

Déjà auteur de 5 buts et 3 passes décisives, l’ailier international Ghanéen est l’un des co-meilleurs buteurs de l’AS Saint-Etienne, avec Irvin Cardona et Thierno Ballo. Selon Ian Cathro, Augustine Boakye peut encore améliorer ses performances. « Il se développe, il grandit et son potentiel n’est pas encore à son pic. On va continuer à le faire travailler pour qu’il y arrive », a-t-il promis.

Ces éloges sur le numéro 20 des Verts pourraient bien le booster contre le FC Nantes, surtout qu’il n’avait pas marqué sur le terrain du Red Star samedi dernier. Pour rappel, il avait inscrit un but à chaque match, lors des cinq précédentes journées consécutives de Ligue 2. Les Canaris sont prévenus !

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